Serik'te orman yangını (1)

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkiinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-07-04 11:14:17



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