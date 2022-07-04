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Yargıtay, Rabia'nın katilinin müebbetle yargılanmasına hükmetti

DHA

Yargıtay, Rabia'nın katilinin müebbetle yargılanmasına hükmetti


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde pompalı tüfekle Rabia Çerçi'yi (19) öldüren, Nazif Genç'i de yaralayan Hasan Hüseyin Demir'e (30) verilen 34 yıl hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Yargıtay, 'olası kastla öldürme' suçundan ceza alan Demir'in, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanması gerektiğine hükmetti.
Manavgat'ta 4 Eylül 2020 gecesi, iddiaya göre Hasan Hüseyin Demir, tartıştığı Nazif Genç'in otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Nazif Genç başından hafif yaralandı, araçtaki 1 çocuk annesi Rabia Çerçi de yaşamını yitirdi. Bir akrabasının iknası ile polise teslim olan Hasan Hüseyin Demir, ifadesinin ardından tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Hasan Hüseyin Demir'in Rabia Çerçi'ye karşı 'olası kastla öldürme', Nazif Genç'e karşı da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.
'NAZİF İLE TARTIŞTIK, BANA KÜFRETTİ'
Davada ifade veren tutuklu sanık Demir, olayın eski kız arkadaşı Ece Emine Yaman yüzünden yaşandığını iddia etti. Bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Ece'nin kendisine telefon açarak yeni sevgilisi Nazif Genç'le birlikte eşyalarını almaya geleceğini söylediğini anlatan sanık Demir, "Sonrasında annem aradı, Ece'nin geldiğini ve ortalığı ayağa kaldırdığını söyledi. Ben de hemen eve geldim. Nazif'in otomobilini gördüm. Otomobile giderken tabanca sesine benzer ses duydum. Geri dönüp, kendi aracımdaki tüfeği aldım. Nazif'in aracına gittim, kendisiyle tartıştık. Bana küfretti. Tüfeği omzunun üzerinden kafasının yanına doğru sopa gibi uzattım. Bu sırada Nazif eliyle tüfeği itince, tüfek ateş aldı. Nazif, hemen aracıyla uzaklaştı" dedi. Sanık Demir, Rabia Çerçi'nin Ece Emine Yaman'ın arkadaşı olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi. Otomobilde Rabia Çerçi'yi hiç görmediğini belirten sanık Demir, "Olay zaten gece yarısı olmuştu ve her taraf karanlıktı. Otomobilde Nazif'ten başka hiç kimseyi görmedim. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Benim asla bir insanı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Üstelik ölen Rabia Çerçi'yi de hiç tanımıyorum. Vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.
İNDİRİMSİZ 34 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde şubat ayında görülen karar duruşmasında; sanık Demir, Rabia Çerçi'ye yönelik eyleminden dolayı 24 yıl, Nazif Genç'e olan eylemi nedeniyle ise 10 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, toplam 34 yıla mahkum olan Demir için herhangi bir indirim uygulamadı. Sanık Demir'in avukatları 'eksik inceleme ve delillerin yanlış değerlendirilmesi sonucu usul ve yasaya aykırı hüküm kurulduğu' gerekçesiyle, Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Cava ile duruşmaya taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ise sanığa her iki suçtan dolayı en üst sınırdan ceza verilmesi talebiyle istinafa başvurdu. İtirazları değerlendiren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'inci Ağır Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarının hukuka uygun olduğuna hükmetti.
KARAR BU KEZ YARGITAY'A TAŞINDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatları, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık avukatlarının itirazını reddetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itirazını değerlendiren 1'inci Ceza Dairesi ise istinafın kararını, cezanın ağırlaştırılması gerektiğini belirterek bozdu. Oy çokluğuyla verilen kararda şu ifadeler kullanıldı:
"Sanığın maktul Rabia'nın aracın içerisinde ve arka koltukta oturduğunu bilmesine rağmen ateş ederek eyleminin sonucunu bilerek gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanığın maktul Rabia'ya yönelik 'kasten öldürme' suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmektedir."
Bozulan kararlarla ilgili ilerleyen günlerde Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapılacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-07-04 12:48:28

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