Serik’teki orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gebiz Mahallesi, Hapıllar mevkiinde bu sabah başlayan yangına ilk olarak havadan müdahale edildi. Sarp bir arazide çıkan yangına ekipler mücadele etmekte zorluk yaşadı. İş makineleriyle açılan yolla yangın bölgesine ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı.

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