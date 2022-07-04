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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’in yaz spor okulları açıldı

İHA

Kepez’in yaz spor okulları açıldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okulları açılışına katılan Başkan Hakan Tütüncü, 10 branştaki 4 bin 500 çocuğa eğlenceli bir yaz tatili müjdeledi.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okulları, Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, okçuluk, cimnastik, güreş, tekvando ve tenis branşlarında yaz okullarına kayıt yaptıran 4 bin 500 öğrenci spor malzemelerini teslim almak için salonda bir araya geldi. Sihirbaz ve Bilim Merkezi'nin gösterilerinin sunulduğu törenin renkli finalinde, çocukların üzerine tavana asılı balonlar bırakıldı.

Altyapı takımlarına seçilebilecekler
Günün anlamını anlatan kulüp başkanı Hakan Çatal, her sezon sonunda başarılı olanları lisanslı sporcu yaptıklarını söyledi. Yaz ve kış spor okullarına katılan çocukları liglerde yer alan futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere takımların altyapısına yönlendirdiklerini belirten Çatal, aslında bu organizasyonlarla geleceğin sporcularını aradıklarını söyledi.

“Güzel bir yaz tatili olacak”
Spor okullarının her yıl yeniliklerle daha da geliştiğini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, katılan öğrencilere hem spor yaptırıp hem de sürpriz aktiviteler sunacaklarını söyledi. Haftanın 3 günü spor eğitimi, diğer günlerde de çeşitli gezi türü sosyal aktiviteler hazırladıklarını belirten Tütüncü, “Buraya gelen her yavrumuz, kendi yavrumuz kadar değerli. Bu yaz tatilini en güzel şekilde geçirecekler” dedi.

“Okula enerjik başlasınlar”
Eylül ayında tekrar okullarına dönecek çocukları daha enerjik görmek istediklerini belirten Tütüncü, “Ben ilkokul öğrencisi iken, çok az spor okulları vardı. Çoğumuz için erişilebilir değildi. Şimdi istiyoruz ki, çocukluğumuzda bize sunulamayan imkânları bu güzel şehrin küçük hanımlarına ve küçük beylerine sunalım. Büyük heyecan içindeyiz” diye konuştu.

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