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Kadın hekimler, çocukların eğitim için konser verdi

DHA

Kadın hekimler, çocukların eğitim için konser verdi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KADIN Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın (KAHEV) 'Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor' adlı projesi ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekimler, Antalya'da konser verdi. 90'lı yıllara damga vuran sanatçı Ege de çocukların eğitimi için sahne aldı. Konserde toplanan bağışların ise burs olarak çocuklara verileceği bildirildi. Proje koordinatörü Dr. Nefise Akdemir, "Meslektaşlarımız ile konserler veriyoruz. Maddi imkansızlık nedeniyle eğitim güçlüğü çeken çocuklarımıza burs desteği sağlamak için bir amaç edindik" dedi.
Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarında çalışan kadın hekimler, hem çocukların eğitimine destek vermek hem de burs imkanı sağlamak için kurulan KAHEV'in 'Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor' adlı projesi için Antalya'ya geldi. Türkiye'nin değişik illerinde gelen 100 doktordan oluşan koro ekibi ve 30 kişilik orkestra, Konyaaltı Açıkhava'da sahne aldı. Avustralya'dan gelen orkestra şefi İskender Ozan Toprak koordinatörlüğünde yaylı orkestra, Anadolu Rock konseri verdi. 1990'lı yıllara şarkıları ile damga vuran sanatçı Ege de destek için sahne aldı. Konsere gelen yüzlerce kişi, doktorların ve Ege'nin söylediği şarkılara eşlik etti.
KONSERDE TOPLANAN BAĞIŞLAR BURS VERİLECEK
Proje koordinatörü Dr. Nefise Akdemir, çocukların eğitimi için bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Meslektaşlarımız ile konserler veriyoruz. Maddi imkansızlık nedeniyle eğitim güçlüğü çeken çocuklarımıza burs desteği sağlamak için bir amaç edindik. Bugüne kadar 2 konser gerçekleştirdik. İlkini 31 Mart 2022'de Antalya AKM salonunda gerçekleştirdik. İkinci konserimizi 19 Mart'ta Balıkesir'de gerçekleştirdik. Bu üçüncü konserimiz oldu. Projemiz içerisinde şu an koroda yer alan 100 hekimimiz var. Çocuklarımızın daha aydınlık bir geleceği olması, umutlarının yok olmaması ve hayallerinin gerçek olabilmesi için hepimiz tek ses tek yürek olduk. Konser boyunca toplanan bağışlarla çocuklarımıza burs desteği vereceğiz" dedi.
KAHEV'e destek için Antalya'ya geldiğini anlatan Orkestra Şefi İskender Ozan Toprak, "Doktorlarımızla birlikte yaylı senfoni orkestrası eşliğinde hem Anadolu Rock'tan eserler hem de herkesin bildiği Edip Akbayram'dan, Cem Karaca'dan, Erkin Koray'dan, Barış Manço'dan ve birçok sanatçıdan ezgiler söyledik" diye konuştu.
EĞİTİME DESTEK İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİ
İstanbul'dan Antalya'ya gelen emekli diş hekimi Handan Ganiyusufoğlu Yüce, "KAHEV'de çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü KAHEV, Türkiye'de eğitime destek amaçlı kadın hekimler tarafından kurulmuş. Ve gerçekten eğitim amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize karşılıksız burs veren bir kuruluş, amacımız çok güzel. Çok güzel eğitim amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'deki bütün kadın hekimlerini KAHEV'e üye olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
'GENÇ ZİHİNLER ÜLKEMİZDE PARLASIN'
Dr. Süheyla Üstündağ, İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yaptığını, öğrencilere destek olmak için Antalya'ya geldiğini anlattı. Dr. Üstündağ, "Gençlerimize yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Hem sanatla iç içe ruhumuzu besliyoruz hem de eğitime destek olmaya çalışıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bir öğrenciye bile desteğim olabilirse; çok mutlu olacağım. Günümüzde eğitim çok masraflı ve bu desteğe çok ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. Eğitim, ülkemizin gelişmesi için çok gerekli. Bu nedenle burada bulunduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Bütün arkadaşları KAHEV'de destek olmaya davet ediyorum. Böylece genç zihinler ülkemizde parlasın" dedi.
KORODAN EGE'YE 'YAZ AŞKI' JESTİ
Konserde KAHEV, sanatçı Ege'ye plaket ve çiçek takdimi yaptı. Sahneden inen Ege'ye doktorların oluşturduğu koro, bir de sürpriz yaptı. Koro, Ege'nin meşhur şarkısı 'Yaz Aşkı'nı hep bir ağızdan söyledi. Sahneye geri dönen Ege, duygu dolu anlar yaşadı. Seyirciler de Ege'nin şarkısına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-07-04 13:38:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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