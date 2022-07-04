Serik'te orman yangını kontrol altına alındı (2) - Yeniden

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkisinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Yerleşim yeri ile seralara yakın alanda etkili olan yangına; 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 5 arazöz ve 1 iş makinesi ile de karadan müdahale edildi. Yangın, 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 hektar alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-07-04 14:03:58



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