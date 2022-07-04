FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor

FTA Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Süper Lig'de 20222023 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve Katar'da 21 Kasım 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar günü lige ara verilecek. Kura çekimine göre FTA Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile yapacağı maçla sezonu açacak. Kırmızıbeyazlı ekip 8. haftayı ise bay geçecek.
Öte yandan Antalyaspor, tesislerindeki çalışmalar ve sağlık kontrolünün ardından birinci etap kamp çalışması için Burdur'a hareket Burdur'da ilk çalışmasını akşam saatlerinde yapan güney ekibi üç hazırlık maçı yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.