Tehlikeyi sezen sürücüler kayda girip uyardı, kaçınılmaz son gecikmedi Devrileceğinin sinyalini kilometrelerce önceden veren tomruk yüklü kamyonlar tehlike saçıyor Kasası sola yatık giden aşırı yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yüklediği tomrukla D400 karayolunda seyreden kamyon devrildi. Aynı karayolunda tomruk yüklü kamyonların aşırı yükle seyrettiğini gören sürücüler 'Kimse görmüyor mu' diyerek o anları kayda aldı. Sürücünün bu sözünün ardından kamyonlardan biri birkaç kilometre sonra yan yattı, sürücü yaralandı.

Kaza, AntalyaSerik karayolunda yaşandı. Sürücü Şükrü Sazak idaresindeki 33 LE 999 plaka sayılı kamyon SerikAntalya karayolu 22'inci kilometrede sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje devrildi. Kazada 49 yaşındaki sürücü Şükrü Sazak yaralandı. Sazak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonların üzerindeki aşırı yüklü tomrukla seyir halindeki anları ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından "Kasa resmen yatık durumda tehlike arz ediyor, bunların yük haddi bile bu kadar yoktur" denerek kayıt alına alındı.

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