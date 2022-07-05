Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası

DHA

Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)PANDEMİ sürecinin ardından Antalya, 2022 yılı Haziran ayında misafir ettiği 1 milyon 875 bin turistle Akdeniz havzasında 1 numara oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kentin en yakın rakibi Mayorka'nın haziranda 1 milyon 570 bin turiste ulaştığını kaydetti.
Turizm sektörünün Türkiye'deki en önemli kenti Antalya'da, haziran ayında yeni rekorlar kırıldı. Yılın ilk 6 ayında 4 milyon 284 bin turist ağırlanan kentte, haziranda ise 1 milyon 875 bin turiste ulaşıldı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Yavuz, Antalya'ya gelen turistlerin ülkelere göre dağılımı ve Akdeniz havzasındaki rakiplerine göre durumunu değerlendirdi.
İlk 6 ay sonunda Antalya'yı yurt dışından 4,3 milyona yakın turistin ziyaret ettiğini belirten Yavuz, "Koronanın etkisinde başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden yılın ilk 6 ayında en çok turist, 1 milyona yaklaşan Almanya'dan geldi. Almanya, yıl sonundaki 3 milyon hedefine doğru ilerliyor. Pandemi ve savaşın etkisinin azalmaya başladığı haziran ayında 1 milyon 875 bin turist Antalya'da tatil yaptı. Yılın ilk 5 ayında Almanlar önde giderken, haziranda ise Alman'dan çok Rus turist geldi. Haziran ayında Rusya'dan 408 bin, Almanya'dan 360 bin turist geldi" dedi. 
ALMANYA'DAN 3 MİLYON TAHMİNİ
İlk 6 aylık dönemde en çok turist gönderen ülkeleri Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya ve Hollanda olarak sıralayan Yavuz, "2022 yılında ilk 6 ay sonunda Antalya'ya gelen turist sayısı pandemi yılları olan 2020 ve 2021 yıllarının aynı dönemdeki toplamından daha fazla oldu. Nisan ayında başlayan yükselme trendi, mayıs ve haziranda da hız kesmeden devam etti. Yılın ilk yarısında Alman turist sayısı 950 bini geçerek son yılların en yüksek rakamına ulaştı. Temmuz ve ağustos aylarındaki Türk vatandaşların ve Almanya'da yaşayan diğer ülke vatandaşlarının yoğunluğunu da dahil edersek yıl sonu Almanya'dan 3 milyon turist tahmini gerçekleşecek gibi gözüküyor" diye konuştu. 
2 MİLYONUN ÜSTÜNDE RUS BEKLENİYOR
Savaşın gölgesindeki Rusya'dan yılın ilk 6 ayında 785 bin turist geldiğini açıklayan Yavuz, "Rus uçaklarının Avrupa hava sahasındaki yasağının sürmesi, yaz döneminde Antalya'yı neredeyse tek alternatif haline getirdi. Artan talebe karşı Rusya'dan Antalya'ya planlanan ilave uçuşlarla bu yıl öngörülen 2 milyon sayısının üstünde Rus turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor" dedi.
Yılın sürprizi olarak İngilizleri gösteren Yavuz, "İlk 6 ayda 434 bin İngiliz turist Antalya'ya gelerek, tüm zamanların en yoğun sayısını yakaladı. Portekiz'deki pandemi tedbirleri ve Mayorka'daki yüksek fiyat artışı bu en önemli iki destinasyonun duraklamasına yol açtı. Buradaki talebin Antalya'ya yönelmesi ve yılın kalan 6 ayında en az yarım milyon İngiliz turistin daha Antalya'ya gelmesi mümkün ve toplamda 1 milyonu aşması öngörülüyor" diye konuştu.
2019'A GÖRE KAYIP YÜZDE 23'E DÜŞTÜ
6 ayda çeyrek milyona ulaşan Polonyalı turistlerin Antalya'ya ilgisinin her geçen gün arttığını anlatan Yavuz, "Yıl sonunda Polonya yarım milyonu aşarak dördüncü sıradaki yerini perçinlemiş olacak. Dünya genelinde pandemi ve savaşın turizme verdiği hasar 2019 yılına göre yapılan kıyaslamalarla gerçekleşti. Antalya'ya en çok turist 2019 yılında gelmişti. 2022 yılının ilk 6 ayında Antalya 2019 yılının yüzde 77'sini yakaladı. Almanya, İngiltere ve Polonya önemli pazarlar. 2019 sayılarını geçtiler. 2019 yılına göre kayıp yüzde 23'e indi" dedi. 
42 ÜLKE, 2019'U İLK 6 AYDA GEÇTİ
Dünya turizminde 1000'den az gelişler değerlendirme dışı bırakıldığında, 42 ülkedeki turist sayılarının ilk 6 ayda 2019'u geçtiğini dile getiren Recep Yavuz, Akdeniz çanağındaki destinasyonlara bakıldığında ise haziran ayı verilerine göre Antalya'nın 1 numara olduğunu belirtti. Yavuz, "2022 yılında da Antalya ve Mayorka Akdeniz'de liderliğe oynuyor. Her iki destinasyon da haziran ayında 2 milyon sınırına yaklaştı. Haziran ayında Antalya'ya 1 milyon 875 bin, Mayorka'ya ise 1 milyon 570 bin turist geldi. Akdeniz'deki diğer önemli tatil beldeleri haziran ayında yarım milyon civarında kaldılar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-07-05 10:40:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram tatili öncesi vatandaşlara sosyal medya ve sahte tatil uyarısı Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü: “Vatandaşlarımızın özellikle sosyal ağlarda ‘tatile çıkıyoruz’ şeklinde paylaşımlardan kaçınsınlar” “Geldiğinizde evinizin talan edildiğini, kıymetli eşyalarınızın yerinde olmadığını görme ihtimaliniz çok yüksek”
YEREL HABERLER Bayram tatili öncesi vatandaşlara sosyal medya ve ...
Tehlikeyi sezen sürücüler kayda girip uyardı, kaçınılmaz son gecikmedi Devrileceğinin sinyalini kilometrelerce önceden veren tomruk yüklü kamyonlar tehlike saçıyor Kasası sola yatık giden aşırı yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Tehlikeyi sezen sürücüler kayda girip uyardı, ...
Antalya’da deniz suyu sıcaklığı arttı, balon balıklarının ‘şirinler’ sürüsü kıyıyı işgal etti Şirinler ismini taktıkları Akdeniz’in en küçük işgalci balon balığı türünü ellerine alıp sevdiler O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Artık onlara şirinler diyoruz”
YEREL HABERLER Antalya’da deniz suyu sıcaklığı arttı, balon ...
ATSO Başkanı Çetin’den Haziran enflasyonu değerlendirmesi ATSO Başkanı Davut Çetin: “Emtia fiyatlarındaki gerilemenin sürmesini temenni ediyoruz”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin’den Haziran enflasyonu ...
Markette tartıştığı ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü Kamera kayıt cihazını da alıp kaçan katil zanlısı, birkaç saat sonra otobüste yakalandı
YEREL HABERLER Markette tartıştığı ortağını boğazından bıçaklayarak ...
FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor
Antalyaspor, sezonu Galatasaray ile açacak
YEREL HABERLER Antalyaspor, sezonu Galatasaray ile açacak
Rusya ve Ukrayna'ya kayısı ihracatı Günlük 3 ila 5 tır kayısı ihraç edilmek üzere yola çıkıyor Üreticiler bu seneki kayısı kalitesinden memnun
YEREL HABERLER Rusya ve Ukrayna'ya kayısı ihracatı Günlük 3 ila 5 ...
Başpehlivan'ın annesi konuştu: Futbolcu olarak başladı, dedesinin bıyıklarına özenirdi, kemer için bana söz verdi"
YEREL HABERLER Başpehlivan'ın annesi konuştu: Futbolcu olarak ...
Özel çocuklardan jandarma köpek timine ziyaret
YEREL HABERLER Özel çocuklardan jandarma köpek timine ziyaret
Kıl çadırdan çıktı, Kırkpınar'da başpehlivan oldu; 'Seyirci de bıyığımı çok seviyor' (2)
YEREL HABERLER Kıl çadırdan çıktı, Kırkpınar'da başpehlivan oldu; ...
Alanya’da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ...
Antalyaspor'da Güray Vural, Fernando ve Boffin'in sözleşmeleri uzatıldı (EK FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Güray Vural, Fernando ve Boffin'in ...
Antalyaspor'da Güray Vural, Fernando ve Boffin'in sözleşmeleri uzatıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Güray Vural, Fernando ve Boffin'in ...
Alanya’da kapalı hayvan pazarı ve kurban satış yeri hizmete girdi
YEREL HABERLER Alanya’da kapalı hayvan pazarı ve kurban satış yeri ...
Antalyaspor’dan 3 imza birden Kırmızı-beyazlılar, Fernando, Boffin ve Güray Vural ile sözleşme uzattı
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan 3 imza birden Kırmızı-beyazlılar, ...
Farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi
YEREL HABERLER Farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi
Balon balıkları, besin için dalgıçları takip ediyor
YEREL HABERLER Balon balıkları, besin için dalgıçları takip ediyor
Serik'te orman yangını kontrol altına alındı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Serik'te orman yangını kontrol altına alındı (2) - ...
Antalya Bahçesi EXPO 2021 Hatay’da 4 ödül aldı
YEREL HABERLER Antalya Bahçesi EXPO 2021 Hatay’da 4 ödül aldı
Kadın hekimler, çocukların eğitim için konser verdi
YEREL HABERLER Kadın hekimler, çocukların eğitim için konser verdi
Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral aileleriyle birlikte Kekova Adası'nda tatil yaptı
YEREL HABERLER Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral aileleriyle ...
Kepez’in yaz spor okulları açıldı
YEREL HABERLER Kepez’in yaz spor okulları açıldı
Serik’teki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Serik’teki orman yangını kontrol altına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.