Döşemealtı’nda sporcular ödüllendirilecek

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Temmuz ayı meclis toplantısında önerge vererek başarılı sporcuların meclis kararıyla ödüllendirilmesini istedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda hem midi kızlar, hem de küçük kızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol takımlarını ağırladı. Aileleri ve antrenörleriyle birlikte Başkan Genç’i ziyaret eden başarılı sporcular kupalarını hediye etti.

Yine Yıldızlar ve U15 Ferdi Türkiye Şampiyonası 64 kiloda Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa Şampiyonası’na gitme şansı yakalayan Canan Canpolat da ziyarette hazır bulunarak şampiyonluk madalyasını Başkan Turgay Genç’e hatıra olarak verdi. Başkan Genç, “Haziran ayı meclis toplantısında önerge vererek bu başarıların meclis kararıyla ödüllendirilmesini istedik. Şuan plan bütçe komisyonunda olan ödüller Ağustos ayı meclisinde onaylanacak ve sizlere verilecek” dedi.

İlk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonasında ilçe tarihinin en büyük çifte başarısını elde eden midi kız ve küçük kız voleybol takımları Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i makamında ziyaret etti. Kendilerine her koşulda yanında olan ve Mersin’de düzenlenen Şampiyona da yalnız bırakmayarak tribünden destek veren Başkan Turgay Genç’e teşekkür eden Döşemealtı’nın Nar Taneleri daha büyük başarılar için söz verdi. Ziyarette sporcu çocuklarını yalnız bırakmayan aileleri de amatör sporculara destek olarak başarılı bireyler yetişmesini sağladığı için Turgay Genç ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde sağlıklı bireyler yetişmesi ilçe gençlerinin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için tüm amatör spor branşlarına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Başkan Genç, “Bizim en büyük kazancımız geleceğimiz olan bu çocuklarımızın elde ettikleri başarılar. Her şeyden önce bir belediye başkanı olarak değil bir vatandaş olarak bile bu gençlere destek olmak bizlerin asli sorumluluğu. Bu bir ekip işi. Tüm yöneticilerime, antrenörlerime, belediye ve kulüp çalışanlarına, tabii ki bize bu gururu yaşatan sporcularım ve ailelerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yıldızlar ve U15 Ferdi Türkiye Şampiyonası 64 kiloda Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa Şampiyonası’na gitme şansı yakalayan Canan Canpolat ziyarette madalyasını Başkan Turgay Genç’e armağan etti. Hayatında aldığı en güzel hediyelerin bu kupa ve madalyalar olduğunu söyleyen Genç, “İyi ki sizin gibi gençlerimiz var. İyi ki bizler size destek olma şansı yakaladık. Hepinizle gurur duyuyorum” dedi.

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