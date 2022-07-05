Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğlenceli yaz

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minik öğrenciler yaz için özel düzenlenen programlarla hem eğitim döneminin yorgunluğunu atıyor hem de keyifli etkinliklerle yeni bilgiler öğreniyor.

Normal eğitim dönemini tamamlayan Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri hafta içi sabah 08.00’dan akşam 18.00’a kadar eğitici ve eğlenceli etkinliklerle yaz okulunun tadını çıkarıyor.



Dolu dolu yaz okulu

Serik Kreş ve Gündüz bakımevinde dolu dolu aktivitelerle yaz aylarını geçiren minik öğrenciler hem yeni deneyimler kazanıyor hem de dönem içinde öğrendikleri bilgileri tekrarlama şansı buluyor. Yaz okulları çerçevesi nde düzenlenen eğitim programıyla çocuklar; resim, müzik, öğretici oyunlar, sanat ve drama etkinlikleri, jimnastik, spor, fen ve doğa etkinlikleriyle yeteneklerini keşfetme imkanı bularak yaz tatilini keyifli hale getiriyor.

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