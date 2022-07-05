Büyükşehirden ücretsiz sünnet hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı’ndaki Sağlık Merkezi’ndeki çocuklara sünnet hizmeti veriliyor. Kasım ayında başlayan sünnet hizmetinden bugüne kadar 255 çocuk yararlandı. 03 ve 612 yaş arasındaki çocukların sünnet edildiği merkezde randevulu hizmet veriliyor. Sünnet olmaktan korkan çocuklar için sağlık biriminde yer alan psikologla görüşerek korkularının azalması için destek alabiliyor.



“Çok güzel bir hizmet”

Çocuklarını sünnet ettirmeye geldiklerini söyleyen Osman Erkan, “Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. Sistem çok güzel, randevumuzu aldık, kontrolleri yapıldı ve şimdi sünnet olacak. Çok güzel bir ilgi var. Özellikle böyle bir zamanda bizlere çok faydalı oldu. Tüm aile olarak destek olmak amacıyla çocuğumuzun yanına geldik” dedi.

Sünnet olma heyecanı yaşayan Ali Kaan Erkan ise babasıyla birlikte ilk olarak muayene olmaya geldiklerini, şimdi ise sünnet olacağını belirterek, korkmadığını söyledi.



Sünnet kliniğine çok yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi Sorumlusu Özge Öncül, okulların kapanmasıyla birlikte sünnet kliniğine ilginin arttığını kaydetti. Öncül, “Halkımız sünnet kliniğimizden çok memnun. Sünnet hizmetimiz özel hastane sisteminde randevu alınarak yapılıyor. 03 yaş ve uzmanların önerdiği şekilde 6 yaş ve üzeri çocuklara hizmet veriyor” diye konuştu.



Aileler memnun

Ailelerin sünnet kliniğindeki hizmetten çok memnun kaldığını söyleyen Dr. Ömer Şinasi Üstün, “Tamamen sıhhi bir ortamda ve lokal anestezi ile sünnet yapıyoruz. Vatandaşa dokunan bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Çocuklarımız memnun, aileler memnun. Biz sonuçları değerlendiriyoruz. Çok iyi ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Antalya’da yaşayan aileler çocuklarını buraya getirerek sünnetlerinin yaptırılması konusunda bize güvenebilir” dedi.



Randevulu tedavi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi’nden sünnet için ise 0 242 361 39 14 numaralı telefonlardan randevu alınabiliyor.

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