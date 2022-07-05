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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere saman desteği

İHA

Kepez’de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere saman desteği

Geçen yıl hasat zamanı tarlası yanan çiftçilere tohumluk buğday dağıtan Kepez Belediyesi, bu yıl da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla da uğraşan çiftçilere saman desteğinde bulundu.
Antalya Orman Çiftliği’nin topraklarından elde edilen ürünler çiftçilerle, besicilerle ve Kepez’in ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmaya devam ediliyor. Kepez Belediyesi’nin Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönüm araziye kurduğu Antalya Orman Çiftliği’nden elde edilen samanlar küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan 11 köy ve 1 mahallede 22 çiftçinin yüzünü güldürdü. Antalya Orman Çiftliği’ndeki buğday hasadından elde edilen saman balyaları Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün de katılımıyla çiftçilere teslim edildi. Kirişçiler, Odabaşı, Bıyıklı, Camili ve Kovanlık köylerindeki saman dağıtımlarına katılan Başkan Tütüncü, “Biz her zaman çiftçimizin yanı başındayız” dedi.

“Çiftliğimizin ürünlerini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz”
Antalya Orman Çiftliği’nin tarıma farkındalık için oluşturulan önemli projelerin başında geldiğine değinen Başkan Tütüncü, “Bir kamu arazisini tarıma kazandırma konusunda hassasiyetimiz vardı. Antalya Orman Çiftliği ürünleri, tarıma farkındalık için üreten aynı zamanda elde ettiği ürünleri de halkımızla paylaşan projemiz ve eserimizdir. Geçtiğimiz sene yangın afetine maruz kalan çiftçilerimizin tohumluk ihtiyaçlarını çiftliğimizden karşılamıştık. Bu sene de yine aynı şekilde ürünlerimizi hem ekmek olarak halkımızla paylaşacağız hem de buradan çıkan yemi ve samanı da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize hemşehrilerimize bir sosyal yardım mahiyetinde ulaştırıyoruz” dedi.

Tarımsal üretimin değerini anlatan çiftlik
Antalya Orman Çiftliği arazisinin öncesinde Kirişçiler’de 200 dönüm atıl bir arazi olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “ Eski mera alanıydı ve köylü tarafından kullanılmıyordu. Şimdi Ekim ayı ile birlikte başlayan kış sezonunda kullanılıyor ve onlar Mayıs ayında hasat edildikten sonra da yine Haziran'dan itibaren de kavun, karpuz ağırlıklı olarak yaz ürünleri burada yetiştiriliyor. Bütün bunların yanında özellikle yaz aylarında çocuklara bir tarım okulu anlamında neşeli eğlenceli bir yaz tatili imkânı sunan sosyal projemiz, çok sevdiğimiz çocuklarımıza da ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda gelecek kuşaklara da aslında toprağın kıymetini tarımsal üretimin değerini anlatan çok önemli bir çalışmamız haline geldi. Altını çizerek ifade etmemiz gereken husus şu; önümüzdeki süreç gerçekten de tarımsal üretimin çok çok anlam kazandığı değer kazandığı bir süreç olacak. Biz bunu 56 yıldan bu yana sürekli ifade ediyoruz ama insanlık ağırlıklı olarak bu hakikati pandemi günlerinde idrak etti. Olsun bu da önemli bir şey. Önümüzdeki süreçte toprağa kıymet vermek tarımsal üretime değer vermek ve tarımsal üretimin hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu kavrayabilmek bizim açımızdan çok önemli. Ben bu yıl bu çalışmaları emek veren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Görüldüğü üzere hasatlar yapıldı, saman balyaları oluşturuldu. Kepez Belediyesi'nin sosyal yardım ekipleri bütün bunları Kepez'deki ve Döşemealtı’ndaki civar köylerdeki tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize götürecekler, ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

12 noktada 22 çiftçiye ulaştı
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 12 noktada gerçekleştirilen saman dağıtımı sırasında Camili köy halkı ile kahvehanede bir araya geldi. Köylülerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Tütüncü’ye AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım eşlik etti. Kepez Belediyesi, Antalya Orman Çiftliğinden elde edilen samanları Başköy, Bıyıklı, Camili, Çamlıca, Ekşili, Ilıca, Kızıllı, Killik, Kirişçiler, Kovanlık, Odabaşı ve Varsak Karşıyaka Mahallesi’nde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan 22 çiftçiye ulaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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