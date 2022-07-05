Öldürülen Nuray'ın arkadaşı: Nuray, Taner'den kurtulmak istiyordu



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da otel odasında tartıştığı eski nişanlısı Nuray Demir'i (17) boğarak öldüren Taner Bektaş'ın (30) yargılanmasına devam edildi. Tanık A.B. olay günü Nuray Demir'in kendisine eski nişanlısıyla buluşacağını söylediğini belirterek, "Nuray, Tamer'den kurtulmak istiyordu. Sanığın otele gitme ısrarı vardı. Nuray, Taner'den ayrılacaktı, bu nedenle ayrılmak için otele gitti" dedi.

Antalya'da 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturma devam ettiği sırada 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında boğularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Bektaş, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp, Yalova'ya gittim" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIK HAKİM KARŞISINDA

'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Taner Bektaş, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Taner Bektaş, kaldığı cezaevinden SEBGİS ile katılırken, Nuray Demir'in teyzesi ve akrabalarının yanı sıra taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

'SANIĞIN OTELE GİTME ISRARI VARDI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.B., olay günü Nuray Demir'in kendisine eski nişanlısıyla buluşacağını söylediğini aktardı. Muratpaşa ilçesindeki bir AVM'nin önünde Nuray Demir ve Taner Bektaş ile görüştüğünü belirten A.B., olay günü yaşananları anlattı. A.B., "Nuray'ın Taner'den rahatsız olduğunu anlıyordum. Nuray Tamer'den kurtulmak istiyordu. Nuray olay günü tedirgindi. Marketten alkol aldık. Falezlerin oraya gittiğimizde ben içmedim. Nuray ve sanık kendisine doldurdu. Sanık tuvalete gittiğinde Nuray alkolü yere döktü. İkisi otele gittiler. Ancak sanığın otele gitme ısrarı vardı. Nuray, Taner'den ayrılacaktı, bu nedenle ayrılmak için otele gitti. Ben de sinemaya gittim. Nuray'la konuştum, filmin bitmesine yarım saat olduğunu söyledim. Nuray da bana 'Çıkınca eve birlikte gidelim' dedi. Film bittikten sonra Nuray'a ulaşamayınca sanığı aradım ama cevap alamadım. Sonra sanık beni aradı. Nuray'ı sorduğumda annesine gönderdiğini söyledi. Taner, Nuray'ın annesiyle de görüşmüş ve Nuray'ın benimle gittiğini söylemiş. Bu arada Nuray'ın annesi bana ulaştı. Olayı sonradan öğrendik" diye konuştu.

Sanık Taner Bektaş ise tanık A.B.'nin beyanlarını kabul etmediğini belirtti. Nuray'ın cep telefonu kayıtlarının incelenmesi, yeni delillerin toplanması için mahkeme heyeti duruşmayı 22 Eylül'e erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-07-05 14:16:23



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