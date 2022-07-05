Manavgat’ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 yaralı Alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıllığına el konuldu Kontrollerde 3,22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9 bin 634 TL ceza

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanırken, araçlardan birinin sürücüsünün 3,22 promil alkollü olduğu belirlendi. İkinci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıllığına el konuldu.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi 9029 sokak üzerinde seyir halindeki İrfan Özdemir’in kullandığı 07 AVG 199 plakalı Tofaş marka otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cemile Tuğba Okudur’un kullandığı 07 ALF 368 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan Ahmet Bağlar ile Lütfi Alper Okur yaralanırken, yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan parkta oynayan ve kimliği belirlenemeyen bir çocuğun da hafif yaralandığı bildirildi.



İkinci kez alkollü araç kullanmaktan ceza yedi

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde, kazaya karışan Tofaş sürücüsü İrfan Özdemir’in 3,22 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine geçici olarak el konulduğu belirlenen araç sürücüsüne 2. kez alkollü araç kullanmaktan 9 bin 634 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl geçici olarak el konuldu.

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