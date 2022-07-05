2 bin 713 parça kaçak tarihi eserle evini müzeye çevirdi, jandarmaya yakalandı İzinsiz kazı yaparak tarihi eser satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde izinsiz kazı yaparak ele geçirdiği 2 bin 713 parça tarihi eseri satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Kasaba Mahallesi’nde ikamet eden V.K. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak ve çevresinden topladığı çok sayıda tarihi eseri evinde bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi alındı. Alınan bilginin teyit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile birlikte V.K. isimli şahsa ait evde arama yapıldı.



Evi kaçak tarihi eserlerle müzeye çevirmiş

İkamette yapılan arama neticesinde; Likya ve Roma dönemine ait; 2 bin 515 adet sikke, 1 adet heykel, 1 adet heykel başı, 2 adet mezar steli, 3 adet sütun, 2 adet kandil, 3 adet gözyaşı şişesi, 1 adet vazo, 47 adet yüzük, 35 adet ok ucu, 5 adet bilezik, 9 adet kolye ucu, 45 adet obje, 3 adet mühür, 12 adet metal kap, 17 adet küp, 11 adet testi olmak üzere toplam 2 bin 713 parça tarihi eser bulunarak el konuldu. Arama sırasında evde bulunan A.Ş. ve B.Ç. isimli şahıslar da V.K. ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.

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