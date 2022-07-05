Antalya’da orman yangını

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tünektepe mevkiinden yükselen dumanlar üzerine harekete geçen ekipler, kayalık ve yüksek bir alanda bulunan yangına 5 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı ile havadan 7 arazözle karadan müdahale ediyor. Öte yandan, 1 hektarlık alanda etkili olan yangın sebebiyle bölgede bulunan teleferik seferlerinin de tedbir amaçlı durdurulduğu öğrenildi.

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