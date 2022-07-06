Trafik uygulamasından kaçan genç: “Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik uygulamasından kaçan genç: “Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum”

İHA

Trafik uygulamasından kaçan genç: “Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum”

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli genç, "Şahin" ekibi tarafından ara sokakta yakalandı. Toplamda sürücü ve ruhsat sahibine 11 bin 38 TL para cezası kesilen uygulamada 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, basın mensuplarına, “Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum” dedi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Fevzipaşa Caddesi girişinde gerçekleştirilen kask uygulamasında plakasız motosikleti kullanan sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan motosikleti takibe alan ve “Şahin” olarak adlandırılan motorize trafik görevlisi, kaçan motosiklet sürücüsünü Aşağı Pazarcı Mahallesi 1021 sokakta durdurdu. Olay yerine gelen trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 16 yaşındaki M.U. isimli gencin sürücü belgesinin olmadığı, motosiklete plaka takmadığı, kask takmadığı belirlenirken tüm bu eksiklerin yanı sıra polisin 'dur' ihtarına uymamak suçlarından 7 bin 388 TL para cezası uygulandı. Motosikletin sahibine ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygulandı.
Olay yerinde görüntü alan basın mensuplarıyla sözlü diyaloğa giren motosiklet sürücüsü, “Abi çekmesen olmaz mı” dedikten sonra ünlü olmak istemediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da park halindeki boş yolcu otobüsünde yangın Otobüsün orta bölümü yangında büyük çapta hasar gördü Yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken, personel büyük üzüntü yaşadı
YEREL HABERLER Antalya'da park halindeki boş yolcu otobüsünde ...
Balkovec ve Cem Çelik Alanyaspor’da Alanyaspor 2 yeni transfer açıkladı
YEREL HABERLER Balkovec ve Cem Çelik Alanyaspor’da Alanyaspor 2 yeni ...
Jure Balkovec, Alanyaspor'da
YEREL HABERLER Jure Balkovec, Alanyaspor'da
Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı
Alacaklı olduğu ortağını boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alacaklı olduğu ortağını boğazını keserek öldüren ...
Antalya Tünektepe'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Antalya Tünektepe'de orman yangını (2)
Antalya’da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya’da orman yangını
Antalya Tünektepe'de orman yangını
YEREL HABERLER Antalya Tünektepe'de orman yangını
Antalya'da 2 bin 712 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 2 bin 712 parça tarihi eser ele geçirildi
2 bin 713 parça kaçak tarihi eserle evini müzeye çevirdi, jandarmaya yakalandı İzinsiz kazı yaparak tarihi eser satmaya çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 2 bin 713 parça kaçak tarihi eserle evini müzeye ...
Vali Yazıcı’dan muhtarlara 'İhtiyaç sahibi vatandaşları bize bildirin' talimatı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı’dan muhtarlara 'İhtiyaç sahibi ...
Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: “Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük” Alkollü motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı
YEREL HABERLER Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: “Çok temiz ...
ALKÜ’ye KKTC’den sanat ödülü
YEREL HABERLER ALKÜ’ye KKTC’den sanat ödülü
17 yaşındaki Nuray'ı öldüren zanlı ikinci kez hakim karşısında Sanık Taner Bektaş: "Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim, bu sırada iki elinin yanlara düştüğünü gördüm, şoka girdim, öldüğünü düşünüp otel odasından ayrıldım"
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Nuray'ı öldüren zanlı ikinci kez hakim ...
Kırkpınar başpehlivanının başarısında 'eşek' sırrı Cengizhan Şimşek'in eşek ile yaptığı supleks hareketinin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kırkpınar başpehlivanının başarısında 'eşek' ...
Yayla yollarında yoğun mesai
YEREL HABERLER Yayla yollarında yoğun mesai
Antalya istihdam artışında lider ATSO Başkanı Davut Çetin: “Antalya iki yıllık kaybın ardından turizm sezonu başlamadan güçlü bir toparlanma sürecine girdi”
YEREL HABERLER Antalya istihdam artışında lider ATSO Başkanı Davut ...
Manavgat’ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 yaralı Alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıllığına el konuldu Kontrollerde 3,22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9 bin 634 TL ceza
YEREL HABERLER Manavgat’ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 ...
Jandarmadan "Kemersiz Toka Takma, Hayattan Kopma” projesi Vali Yazıcı: “Trafik kazaları yüzünden bayramı yasa boğmayalım”
YEREL HABERLER Jandarmadan "Kemersiz Toka Takma, Hayattan Kopma” ...
Antalya’da 16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında tüfekle vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da 16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında ...
Alacağını istediği eski ortağını boğazını kesen zanlı kaçarken kasadaki parayı da almış Marketteki cinayeti 80 bin TL alacağı için işlemiş
YEREL HABERLER Alacağını istediği eski ortağını boğazını kesen zanlı ...
Öldürülen Nuray'ın arkadaşı: Nuray, Taner'den kurtulmak istiyordu
YEREL HABERLER Öldürülen Nuray'ın arkadaşı: Nuray, Taner'den ...
Kepez’de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere saman desteği
YEREL HABERLER Kepez’de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere saman ...
Alanya HEP Üniversitesi artık engelsiz üniversite YÖK’ten Alanya HEP Üniversitesi’ne turuncu bayrak
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi artık engelsiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.