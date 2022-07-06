'Sarı Melekler' isimlerini öğrenmekten uzak durdukları hastaları, 25 yıldır yalnız bırakmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sarı Melekler' isimlerini öğrenmekten uzak durdukları hastaları, 25 yıldır yalnız bırakmıyor

DHA

'Sarı Melekler' isimlerini öğrenmekten uzak durdukları hastaları, 25 yıldır yalnız bırakmıyor


Alparslan ÇINARTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 25 yıl önce hastalara moral ve motivasyon hedefiyle bir araya gelen 'Sarı Melekler', duygusal bağ kurmamak için isimlerini öğrenmekten uzak durdukları sayısız kişiye destek veriyor. Sarı Melekler, hastaların her türlü ihtiyacını kurdukları ikili bağlantılar ve hayırseverlerin desteğiyle karşılıyor.
Antalya'da yaşayan Önay Köroğlu (69), 25 yıl önce bir hastane ziyaretinde tedavi gören hastaların moral ve motivasyonlarının düşük olduğunu fark edince onlarla ilgilenmek istedi. Hastane yönetimiyle iletişime geçerek gerekli izinleri alan Köroğlu, düzenli olarak hastaları ziyaret etti. Kısa süre sonra yakın arkadaşları da Köroğlu'na destek için hasta ziyaretlerine başladı. Öney Köroğlu, tıpkı sağlık çalışanları gibi sabah erken saatlerde gelip akşama kadar kimi zaman ameliyata girecek, kimi zaman da servise yeni çıkarılan hastalarla sohbet edip, moral vermeye çalıştı.
SAYISIZ HASTAYA UMUT AŞILADILAR
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yönetimi de onların bu sosyal sorumluluk çalışmasına destek vererek hastanede kendilerine bir oda tahsis etti. Sağlık personelinden farklı olmak ve kolay fark edilmek için sarı renkli önlük giymeyi tercih eden 25 kişilik ekip, hastanede 'Sarı Melekler' olarak adlandırıldı. 25 yılda sayısız hastaya umut aşılayan Sarı Melekler, aralarında iş bölümü yaparak, nöbet de tutuyor. Aralarında hasta yakını olan, hastalık geçirip tedaviyle yeniden hayata bağlananlar da bulunuyor. Maddi hiçbir yardımı kabul etmeyen Sarı Melekler, ihtiyaç listelerini oluşturup STK'lardan bu ihtiyaçları ayni olarak karşılayıp hastalara ulaştırıyor. Hem hastaların hem de hasta yakınlarının işini kolaylaştıran Sarı Melekler, pandemi döneminde ziyaretlerinin sayısını azaltmış, ancak hiçbir zaman ara vermemiş.
Önay Köroğlu, sağlık çalışanlarının işlerinin çok zor ve yoğun olduğunu belirterek, hastaların ihtiyaç duyduğu moral ve motivasyonu da kendilerinin üstlendiğini söyledi. Moral vermek için yola çıktıklarını belirten Köroğlu, "Hastaların ihtiyaç duyduğu bez, ilaç, kişisel bakım ürünleri karşılamaya çalışıyoruz. Aramızda çalışmak zorunda olanlar var. Onlar da bize iş durumlarına göre destek veriyor. Pandemi sürecinde seyrekleştirdik ziyaretlerimizi, ancak ara vermedik" dedi.
Köroğlu, ilk yıllarda yaşadığı ve unutamadığı bir anıyı ise şöyle anlattı:
"Trafik kazasında yaralanan bir hasta vardı. Sürekli ziyaret ederdik ve çok mutlu olurdu. Bir gün ziyaret ettiğimizde çok mutsuz ve camdan dışarı bakarken gördüm. Ne olduğunu sorduğumuzda bacağının kesileceğini öğrendik. O an bir şey diyemedik. Ben o hastanın bize bakışını ve bacağının kesileceğini söylediği anı hiç unutmuyorum."
Sarı Melekler'in üyelerinden Demet Katırcıoğlu da 2010'da lösemi teşhisi konulan oğlunun tedavisi sırasında grupla tanıştığını aktardı. Katırcıoğlu, "Allah oğlumu bana bağışladı ve ben hastalara hizmet etmeye söz vermiştim. Dünyanın çok farklı olduğunu oğlum hasta olunca anladım. En ufak şeyden bir umut bekliyorsun. Morali sıfır olan oğluma destek verdiler. Hem hasta tarafında hem de moral veren Sarı Melekler tarafında yer aldığım için her iki tarafın da ihtiyacını ve düşüncesini biliyorum" ifadesini kullandı.
HASTALARIN İSİMLERİNİ ÖĞRENMİYORLAR
Kadıköy Belediyesi'nden emekli olan Hülya Canbolat (69), 2007'den bu yana Sarı Melekler ekibinde yer alıyor. Canbolat, geçen ay oğlunun lösemi olduğunu öğrendi. Hem oğlunun hastalığıyla hem de diğer hastaların sorunlarıyla yakından ilgilenen Canbolat, "Hasta psikolojisi üzerine grup olarak eğitim aldık. Bize orada 'Hastaların ismini öğrenmeyin sakın' denildi. İsimlerini öğrenirsek duygusal bağ kurarız ve hastalara bir şey olunca duygusal etkilenirmişiz. Hastalara ve kendi oğluma destek olmaya, moral vermeye çalışıyorum" dedi.
Kurban Bayramı'nda da hastaları yalnız bırakmayacak Sarı Melekler, çocuklara hediyeler almak ve kendilerine destek vermek isteyen STK'lar ile hayırseverlere de kapılarının açık olduğunu ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARTolga YILDIRIM
2022-07-06 10:28:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurban pazarları, ulaşım giderine yenik düştü
YEREL HABERLER Kurban pazarları, ulaşım giderine yenik düştü
Kaşarları çalıp koşarken engel olmak isteyen mağaza çalışanı kadını sürükledi Mağaza çalışanının dikkati kaşar hırsızını ele verdi, suçüstü yakalandı Çalınan kaşarların parasını şahsın ailesi ödedi
YEREL HABERLER Kaşarları çalıp koşarken engel olmak isteyen mağaza ...
Trafik uygulamasından kaçan genç: “Çekmesen olmaz mı, ünlü olmak istemiyorum”
YEREL HABERLER Trafik uygulamasından kaçan genç: “Çekmesen olmaz mı, ...
Antalya'da park halindeki boş yolcu otobüsünde yangın Otobüsün orta bölümü yangında büyük çapta hasar gördü Yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken, personel büyük üzüntü yaşadı
YEREL HABERLER Antalya'da park halindeki boş yolcu otobüsünde ...
Balkovec ve Cem Çelik Alanyaspor’da Alanyaspor 2 yeni transfer açıkladı
YEREL HABERLER Balkovec ve Cem Çelik Alanyaspor’da Alanyaspor 2 yeni ...
Jure Balkovec, Alanyaspor'da
YEREL HABERLER Jure Balkovec, Alanyaspor'da
Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı
Alacaklı olduğu ortağını boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alacaklı olduğu ortağını boğazını keserek öldüren ...
Antalya Tünektepe'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Antalya Tünektepe'de orman yangını (2)
Antalya’da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya’da orman yangını
Antalya Tünektepe'de orman yangını
YEREL HABERLER Antalya Tünektepe'de orman yangını
Antalya'da 2 bin 712 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 2 bin 712 parça tarihi eser ele geçirildi
2 bin 713 parça kaçak tarihi eserle evini müzeye çevirdi, jandarmaya yakalandı İzinsiz kazı yaparak tarihi eser satmaya çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 2 bin 713 parça kaçak tarihi eserle evini müzeye ...
Vali Yazıcı’dan muhtarlara 'İhtiyaç sahibi vatandaşları bize bildirin' talimatı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı’dan muhtarlara 'İhtiyaç sahibi ...
Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: “Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük” Alkollü motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı
YEREL HABERLER Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: “Çok temiz ...
ALKÜ’ye KKTC’den sanat ödülü
YEREL HABERLER ALKÜ’ye KKTC’den sanat ödülü
17 yaşındaki Nuray'ı öldüren zanlı ikinci kez hakim karşısında Sanık Taner Bektaş: "Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim, bu sırada iki elinin yanlara düştüğünü gördüm, şoka girdim, öldüğünü düşünüp otel odasından ayrıldım"
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Nuray'ı öldüren zanlı ikinci kez hakim ...
Kırkpınar başpehlivanının başarısında 'eşek' sırrı Cengizhan Şimşek'in eşek ile yaptığı supleks hareketinin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kırkpınar başpehlivanının başarısında 'eşek' ...
Yayla yollarında yoğun mesai
YEREL HABERLER Yayla yollarında yoğun mesai
Antalya istihdam artışında lider ATSO Başkanı Davut Çetin: “Antalya iki yıllık kaybın ardından turizm sezonu başlamadan güçlü bir toparlanma sürecine girdi”
YEREL HABERLER Antalya istihdam artışında lider ATSO Başkanı Davut ...
Manavgat’ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 yaralı Alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıllığına el konuldu Kontrollerde 3,22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9 bin 634 TL ceza
YEREL HABERLER Manavgat’ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 ...
Jandarmadan "Kemersiz Toka Takma, Hayattan Kopma” projesi Vali Yazıcı: “Trafik kazaları yüzünden bayramı yasa boğmayalım”
YEREL HABERLER Jandarmadan "Kemersiz Toka Takma, Hayattan Kopma” ...
Antalya’da 16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında tüfekle vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da 16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında ...
Alacağını istediği eski ortağını boğazını kesen zanlı kaçarken kasadaki parayı da almış Marketteki cinayeti 80 bin TL alacağı için işlemiş
YEREL HABERLER Alacağını istediği eski ortağını boğazını kesen zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.