Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi içerisinde doğal yaşam alanları bulunan yarasaların gübreleri, şelaledeki doğal görselliğin verimini arttırmak amacıyla kullanılıyor. Özellikle meyve veren ağaçlar ve süs bitkilerinde kullanılan gübreler, bitkilerin hem rengini keskinleştiriyor hem de yaşam süreleri üç katına çıkartıyor.

Korona virüs pandemisinde adı sık sık anılan yarasalardan Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nde doğal görselliğin verimini arttırmak amacıyla yararlanılıyor. Şelale içerisinde doğal yaşam alanları bulunan yarasalardan elde edilen gübreler, şelalenin doğal yapısında meyve ağaçları ve süs bitkilerinin verimini arttırmak için kullanılıyor. Potasyum, kalsiyum ve fosfor yönünden zengin olduğu belirtilen gübreler, şelaledeki yetkililer tarafından toplanıyor, ardından meyve ağaçları ve süs bitkilerinin köklerine serpiliyor. Yaklaşık 3 yıldır yapılan bu işlem sayesinde yemyeşil doğası daha da keskinleşen şelale, ziyaretçilerine kartpostallık fotoğraf çekinme şansı tanıyor.



“Canlılık daha fazla oluyor”

Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, tarımsal amaçta kullanılan gübreleri çiçekli bitkiler ve meyve veren ağaçlarda kullandıklarını aktardı. Kullanım sonrası bitkilerden ciddi bir şekilde verim aldıklarını belirten Ünal, “Özellikle çiçekli bitkilerde canlılık daha fazla oluyor. Gelişim ve yaşam süresi artıyor. Burası sonuç itibariyle doğal bir alan ama belirli seviyede bize katkı sağlıyor. Bunu fark etmemiz çok güzel bir şey” dedi.



“1 ay yaşayacak çiçeğin ömrü, 23 aya çıkıyor”

Düden Şelalesi Park ve Bahçeler Ekibi biriminden sorumlu Recep Recai Kutanak da gübreleri toplayıp torla karıştırarak çiçeklerin köklerine döktüklerini anlattı. Kutanak, “Bir çay bardağı gübre attığınız zaman çiçekler yeşilliğini hiç kaybetmiyor. 1 ay yaşayacak olan çiçeğin ömrü, 23 aya çıkıyor. Bazı çiçeklerde bunu denedim. Onlara çok iyi bir besin kaynağı oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.