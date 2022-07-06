Cinayet sanığı bela okudu, hakim uyardı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir apartman çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Suat Sırım'ın (47) vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince tutuklanan, ardından rapor doğrultusunda serbest bırakılan eşi T.S ile kayınbiraderi A.T.´nin yargılanmasına devam edildi. Sırım'ın annesi Naile Sırım'ın sanıklara yönelik, "Bunlar emellerine ulaştı. Adalet istiyorum" sözleri üzerine A.T., "Eğer en ufak bir şey varsa bizim, eğer yoksa Allah onların belasını versin" dedi. Mahkeme başkanı, "Burası bela okuma yeri değil. Sözlerine dikkat et" diyerek, A.T.'yi uyardı.

Olay, geçen yıl 17 Kasım'da Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak´ta meydana geldi. Bir kişinin, 5 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, güvenlik görevlisi Suat Sırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kayıtlara 'yüksekten atlamak suretiyle intihar' olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda boyun sol yanda 6, göğüs sol yanda 19 olmak üzere 25 kesici alet yarası bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Suat Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' yazılı not bulundu. Olay sırasında Suat Sırım'ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, 'kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği' yönündeki raporun ardından T.S. ile A.T., haklarında takipsizlik kararı verilerek, serbest bırakıldı.

YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin serbest bırakılmasına Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşi ve avukatları itiraz etti. Dosya, yeni bir rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderildi. Savcılık, bıçak darbelerinin olduğu bölgelerin, meydana getirdiği yaralamanın niteliği itibarıyla maktul tarafından kendi kendine yapılabilir nitelikte olup olmadığının saptanmasını istedi. Öte yandan savcılık, bıçak darbesinden sonra maktulün yanına gelen kayınbiraderi ile bir müddet konuşması ve ardından eşinin gelmesi üzerine aniden hareketlenerek kendisini aşağıya atması yönündeki iddianın da irdelenmesini talep etti.

KURUL KARARSIZ KALDI

İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan gelen raporda, maktulün el parmaklarında savunma kesilerinin tanımlandığı, bu kesilerin kendisi tarafından veya başkası tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilerek, "Olayın adli tahkikatı ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi. Yeni raporun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede Suat Sırım'ın eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T.'nin, 'kasten öldürme' suçundan yargılanması istendi.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan T.S., ağabeyi A.T. ile Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşleri, şikayetçi ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki duruşmada istenilen Suat Sırım'ın psikolojik tedavi gördüğüne dair raporlar dosyaya eklendi. Raporda Suat Sırım'ın 2014, 2015 ve 2016 yıllarında psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

SANIK SİNİRLENDİ, BELA OKUDU

Tanıkların dinlenmesinden sonra Suat Sırım'ın annesi Naile Sırım, "Bunlar emellerine ulaştı. Benim kuzumu mahvettiler. Kuzumun katili çıksın. Adalet istiyorum" dedi. Sanık A.T. ise kendisine ve kardeşine yönelik suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Yalandır, kumpastır. Eğer en ufak bir şey varsa bizim, eğer yoksa Allah onların belasını versin" diye konuştu. Mahkeme başkanı A.T.'yi sert bir dille uyararak, "Burası bela okuma yeri değil. Sözlerine dikkat et" dedi. Suat Sırım'ın eşi sanık T.S. de iddiaları reddetti. T.S., "İddialar yalandır, iftiradır. Hiçbiri doğru değildir" ifadelerini kullandı.

'DAVANIN HARARETLİ GİTME NEDENİ; MİRASTAN MEN EDİLMEK'

Şikayetçi avukatlarının Suat Sırım'ın psikolojisinin iyi olduğunu ileri sürmesi üzerine sanık avukatı, "2014, 2015 ve 2016 yıllarında psikolojik tedavi gördü. Bunlar kayıtlarda mevcut. Fakat tedavi görüp iyileştiği söyleniyor. Suat Sırım, psikolojik tedaviyi reddetmiş, bu nedenle hastalığı nüksetmiş olabilir. Davanın bu kadar hararetli gitme nedeni ise sanık T.S. ve çocuklarının mirastan menedilmek istenmesidir. Olay sonrası kira kontratı Suat Sırım'ın ailesi tarafından yenilenmiştir" diye konuştu.

SUAT SIRIM'IN YAZDIĞI İDDİA EDİLEN YAZI İNCELENECEK

Duruşmada, 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' ifadelerinin yer aldığı ve Suat Sırım'ın yazdığı iddia edilen yazının, incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi, sanık T.S. hakkında 'eşi kasten öldürme' suçuna dair akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar verilerek, duruşma ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-07-06 11:36:20



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