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Kemer’de Ocak ayından buyana 340 vatandaşa evde bakım ve sağlık hizmeti verildi

İHA

Kemer’de Ocak ayından buyana 340 vatandaşa evde bakım ve sağlık hizmeti verildi

Kemer Belediyesi, evde bakım ve sağlık hizmetleri çerçevesinde ilçedeki yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde temizlik yapıyor ve kişisel bakımları için yardımcı oluyor.
Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların hem kapılarını hem de gönüllerini çalıyor. Belediye sağlık ekipleri, bakıma muhtaç olan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için önce hazırlığını yapıyor ve ardından belirlenen adrese doğru hareket ediyor. Temizlik malzemelerini ve tıraş malzemelerini hızla hazırlayan belediye ekipleri, belirlenen adreslerde ikamet eden yaşlılara ulaşıyor ve yaşlıların yaşları nedeniyle güçlerinin artık yetmediği işlerini yapıyor. Bazı yaşlıların saç ve sakal tıraşı ile sağlık kontrolleri için kapısı çalınırken, bazılarının evine ise kendilerini yalnız hissetmemeleri için sohbet amacıyla gidiliyor.

"Evimizi temizlemeye, saçımı sakalımı tıraş etmeye ekip gönderiyor"
Kemer Belediyesinin sunduğu evde sağlık hizmetinden yararlanan çiftlerden Beycik Mahallesi’nde yaşayan Fatma ve Hüseyin Kalpazan hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. 92 yaşındaki Hüseyin Kalpazan, yaşlarının ilerledikçe ev işlerini ve diğer işleri yapmakta güçlük çektiklerini söyledi. Yaklaşık 30 sene ormancı olarak çalıştığını anlatan Kalpazan, Kemer Belediye ekiplerinin her talep ettiğinde hemen kapılarını çaldığını ifade ederek, “Kemer Belediyemizden Allah razı olsun. Evimize kadar gelip bize destek oluyorlar. Ben Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun hizmetlerinden çok memnunum. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Bu adam daha ne yapsın? Aya mı çıkarsın bizi? Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Evimizi temizlemeye ekip gönderiyor, saçımı sakalımı tıraş etmeye ekip gönderiyor. Çok sağ olsun” diye konuştu.

“İnsan odaklı hizmet yapmayı çok önemsiyoruz”
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl Ocak ayından bu yana 340 vatandaşa evde bakım ve sağlık hizmetleri çerçevesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılamada yardım ettiklerini söyledi. Yaşlılara ve bakıma muhtaç insanlara her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Yaşlılarımızın evlerine sağlık hizmeti götürüyoruz ve evlerini temizleyip kişisel bakımlarını yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetimizden çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışını çok önemsiyoruz. Tüm yaşlılarımızın her zaman yanındayız. Onları seviyoruz” diye konuştu.

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