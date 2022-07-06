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Elektrikli motosiklet ve otobüsler ile yıllık 200 ton karbon salımı azaltılacak Büyükşehir’in araç filosuna elektrikli otobüs 2 elektrikli otobüs, 25 motosiklet ve 30 e-skoter

İHA

Elektrikli motosiklet ve otobüsler ile yıllık 200 ton karbon salımı azaltılacak Büyükşehir’in araç filosuna elektrikli otobüs 2 elektrikli otobüs, 25 motosiklet ve 30 e-skoter

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 25 elektrikli motosiklet, 30 eskoter ve 2 elektrikli otobüsü belediye filosuna kattıklarını açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli yürütülen Matchup Projesi ile 25 elektrikli motosiklet, 30 eskoter ve 2 elektrikli otobüsü araç filosuna kattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde yeni elektrikli araçların temsili anahtar teslim töreni gerçekleşti.

Çevre dostu ulaşım
Törende konuşan Başkan Muhittin Böcek, elektrikli otobüsler ile çevre dostu ulaşım için çok önemli bir adımı daha attıklarını belirterek, “Ulaşımda karbon salımının ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem ağının yaygınlaştırılması, elektrikli binek araçlar, elektrikli skoter, elektrikli motosikletler ve bugün de elektrikli otobüslerimizi araç filomuza ekledik” dedi.

“Tüm Antalya’ya hayırlı olsun”
“2050 yılı için sıfır karbon hedefi koyan örnek bir belediyeyiz” diyen Başkan Muhittin Böcek, “Türk Standartları Enstitüsünden İklim Dostu Kuruluş Belgesini alan Türkiye’deki ilk belediye hatta ilk resmi kurum olduk. Güneş Enerji Santralleri, Biyokütle Enerji Santralleri, kapalı devre sulama sistemi gibi temiz enerji ve susuzluğa karşı birçok yatırımı iklim dostu bir Antalya için hayata geçirdik. Toplu taşımada sıfır emisyonlu elektrikli otobüs kullanımına başlayarak, hava kirliliğini azaltıyoruz. Tüm Antalya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Üçte bir maliyeti azaltıyor
Elektrikli otobüsler ile bilgi veren Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ise belediye filosuna katılan elektrikli motosiklet ve otobüsler ile yıllık 200 ton karbon salımını azaltarak 481 ağacın sağladığı temiz havanın sağlandığını kaydetti. Elektrikli otobüslerin dizel otobüslerle kıyaslandığında tüketim maliyetinin üçte bir oranında az olduğuna dikkat çeken Atasoy, “Elektrik masrafımızı, binamız ve Ulaşım AŞ çatısına kurduğumuz depolamalı GES’lerimizden sağlayarak bu maliyeti sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Daha sağlıklı, temiz, iklim değişikliğine uyumlu bir Antalya için ulaşımda yeni bir çevreci dönüşüm hareketini başlatıyoruz” diye konuştu.

Başkan böcek otobüsü inceledi
Başkan Muhittin Böcek, daha sonra elektrikli otobüslere binerek, araçları inceledi. Otobüsün direksiyonuna geçen Başkan Böcek, hayırlı olmasını diledi. Firma yetkilisi Muzaffer Arpacığılu, Başkan Muhittin Böcek’e elektrikli otobüslerin temsili anahtarını vererek, Böcek’e otobüs maketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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