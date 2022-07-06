Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçit tamamlandı

Antalya’da Gazi Bulvarı üzerinde inşa edilen 62 metre uzunluğundaki yaya üst geçidi tamamlanıp vatandaşın kullanımına açılırken, genişletilen ve alt yapı hazırlığı tamamlanan Manavgat ilçesi Karabucak yolunda asfalt çalışması da başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin ana arter yolları arasında yer alan Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde yayaların karşıdan karşıya güvenle geçmeleri için 62 metre uzunluğunda yeni bir üst geçit inşa etti. Yapımı tamamlanan üst geçit vatandaşın kullanımına açıldı.



Yelken formunda

Yelken formunda tasarlanan yaya üst geçidinin yürüyüş yolları ve merdivenleri çelik konstrüksiyondan oluşuyor. Üst geçitte yaşlı ve engelli vatandaşlar için 2 adet asansör de yer alıyor. Yaklaşık 4 milyon 390 bin TL yatırım maliyeti ile hayata geçirilen yaya üst geçidi, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Bulvarı’nda yayaların güvenle karşıya geçmelerini sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanında bulunan grup yollarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat ilçesi Karabucak yolunun zamanla deforme olması üzerine Kırsal Hizmetler ekipleri çalışma başlattı. İlk olarak yolda genişletme ve alt yapı çalışması yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla 11 kilometrelik yolun sathi asfaltla kaplamasına başlandı.



Namaras yolunda hazırlık

Ekipler diğer taraftan Manavgat ilçesi Namaras, Halitağalar ve Güneycik grup yolunun ikinci etap altyapı çalışmalarının da sonuna geldi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte grup yolunda asfaltlama çalışması yapılacak.

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