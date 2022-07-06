60 yıldır kullanılmayan yol ulaşım ağına dahil ediliyor

Alanya ilçesinde Hacımehmetli Mahallesi'nin Bağderesi Mevkii ile Tepe Mahallesi'nin Hıdırellez Mevkii'ni birbirine bağlayan ve 60 yıldır çok bozuk olduğu için kullanılamayan yol, başlatılan çalışmalarla ulaşım ağına dahil ediliyor.

Yolda bakım, onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başlayan Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İki mahalle için yolun önemli olduğunu belirten Hacımehmetli Mahallesi Muhtarı Duran Akışoğlu, "Bu yol, mahallemizin Bağderesi Mevkii'nden Hıdırellez Mevkii'ne uzanan önemli bir yol. 60 yıl öncesine kadar kullanılan ve ulaşımı çok kolaylaştıran bir yol iken, son 60 yıldır bakımsız kalışı nedeniyle kullanılamıyordu. Hem Hacımehmetli, hem de Bağderesi ve Hıdırellez mevkii yaşayanları çalışmalar nedeniyle çok mutlu. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'e teşekkür ediyoruz" dedi.

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