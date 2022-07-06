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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Meclisi’nden, Patara Meclisi’nde özel oturum kararı

İHA

Kepez Meclisi’nden, Patara Meclisi’nde özel oturum kararı

Kepez Belediyesi, dünyanın bin 400 oturmalı ilk demokratik meclisi kabul edilen ve bugün Avrupa Birliği (AB) kurulmasına ilham kaynağı olan Patara Meclisi’nde, binlerce yıl aradan sonra meclis toplantısı gerçekleştirecek.
Kepez Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında yazılı 26, önerge 1 olmak üzere toplam 27 gündem maddesi görüşüldü. Kepez ilçesiyle ilgili önemli konuların görüşüldüğü meclisin gündem maddelerinden biri de Kepez meclisinin dünyanın ilk demokratik meclisinin bulunduğu Patara’da özel oturum gerçekleştirme kararı oldu.

“Antalya antik kent zengini”
Temmuz ayı meclisine önerge ile gelen 27. gündem maddesi hakkında bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalya 400’den fazla tarihi kente sahip. Bu konuda da dünyanın en birinci antik kent zengini bir şehir. Dolayısıyla Antalyamız bu zenginliğe sahipken deniz, kum, güneş üçlemesinin dışında turizmden bir başka gücünün de olduğunu göstermekte. Kültür ve sanatta da önemli olduğunu göstermektedir. Patara bildiğiniz gibi 2020 yılında, Patara yılına konu olmuştu. Devletimiz tarafından Patara yılı ilan edilmişti. Bu topraklar demokrasinin doğduğu topraklar. Dünyanın ilk bilinen demokratik parlamentosu Patara’da Demokrasi kültürünün yerleştiği topraklarda çok önemli çalışma yapan Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık hocamız tarihe emek vererek, çok ciddi bir kazı yürütüyorlar. Bütün dünyanın dikkatlerinin toplandığı o noktada hem hocalarımızın sunuşlarını dinleyelim, hem de bin yıllar sonra bir meclis toplantısı gerçekleştirelim istedik. Amacımız bu farkındalığa dikkat çekmek ve kültür turizmine de bir vurgu yapmak” dedi.

Patara antik kenti
Patara Antik Kenti Kaş İlçesi sınırlarında bulunuyor. Dünyanın ilk demokratik meclisinin bulunduğu Patara’nın, geçtiğimiz yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onarımı yapılmıştı. Patara Meclisi 2020 Patara yılı vesilesiyle tekrar gündeme gelmişti. Turizm sezonunun başladığı bugünlerde demokrasinin doğduğu topraklar olan Patara Antik Kentini bu yönüyle bir kez daha gündeme taşımak ve Antalya’nın kültür turizminde de önemli bir destinasyon olduğuna vurgu yapmak amacıyla Patara Meclis binasında 19 Temmuz Salı günü, Kepez Belediye meclisi özel oturum gerçekleştirecek.

Kepez’in araç filosu genişliyor
Kepez Belediyesi’nin 27 maddelik gündeminde belediye araç filosunun genişletilmesi kararı da meclis gündemine geldi. Belediye araç filosuna 5 adet hafif damperli kamyon ve 2 adet çekici alınması kararı da oy birliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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