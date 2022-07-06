Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden adamın kuzeni serbest bırakıldı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Serik ilçesinde Ahmet Büyükcansız'ın balkondan aşağı düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan kuzen Mustafa Seçim, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Serik’e bağlı Merkez Mahallesi’nde gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Kuzeni Mustafa Seçim'in yanına ziyarete giden Ahmet Büyükcansız ile kuzeni arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Büyükcansız, apartmanın 1. katından aşağıya, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Büyükcansız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası gözaltına alınan kuzen Mustafa Seçim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.