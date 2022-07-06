Serik'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Yangın Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazöz ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

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