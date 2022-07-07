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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Film Forum'a başvurular başladı

İHA

Antalya Film Forum'a başvurular başladı

18 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum için başvurular festivalin web sitesi üzerinden başladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, son iki yıldır pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşen Antalya Film Forum’un bu yıl hem fiziki hem de çevrimiçi olarak 26 Ekim tarihleri arasında yapılacağını ve ana jüri tarafından seçilen projelere toplamda 430 bin TL ödül verileceğini belirtti.
Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Film Work in Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile birlikte beş kategoride düzenlenecek Antalya Film Forum bu yıl Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu direktörlüğünde gerçekleşecek ve Türkiye film endüstrisinin gelişimini desteklemeye, ana veya ortak yapımcısı Türkiye’den olan projeler için ortak yapım fırsatlarını genişletmeye, Türkiye ve uluslararası film endüstrisi arasındaki bağı güçlendirmeye devam edecek.

Son başvuru tarihleri
Henüz proje aşamasındaki uzun metraj filmlerin destek bulacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ve çekimleri Antalya kentinde gerçekleştirilecek uzun metraj bir filme destek sağlanan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için son başvuru tarihi ise 5 Ağustos Cuma olacak.
Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve ağ kurma desteği sağlayan Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ve çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu için son başvuru tarihi 8 Ağustos Pazartesi olarak belirlendi.
Antalya Film Forum’un, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle; yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek amacıyla düzenlediği Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için yönetmelik ve son başvuru tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ile Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda yer alacak projelerin açıklanma tarihi ise 1 Eylül Perşembe, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ve Belgesel Work in Progress Platformu’na seçilen projelerin açıklanma tarihi 5 Eylül Pazartesi, olarak belirlendi.
Antalya Film Forum platformlar, pitchingler, yarışan projeler ve birebir görüşmelerin yanı sıra geçen yıl ilk kez düzenlenen Forum+ çatısı altında bir seri atölye, ustalık sınıfı ve konuşmayla bu yıl da film profesyonellerine ulaşmaya devam edecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

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