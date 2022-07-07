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Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor Köprüye zarar verilmesi belediyeyi harekete geçirdi Olumsuz durumların tespiti için köprünün etrafına güvenlik kameraları yerleştirildi

İHA

Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor Köprüye zarar verilmesi belediyeyi harekete geçirdi Olumsuz durumların tespiti için köprünün etrafına güvenlik kameraları yerleştirildi

Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Rauf Denktaş Müze Köprüsü’ne kiliği belirsiz kişilerce kesici ve delici aletlerle zarar verilmesi, Manavgat Belediyesi’ni harekete geçirdi. Caydırıcı olması ve suçluların tespiti için köprüye güvenlik kamerası yerleştirilirken, zabıta ve güvenlik ekipleri de devriyeleri sıklaştırdı.
Yenilenerek Müze Köprü haline getirilen Rauf Denktaş Köprüsü’nün açılışı, 1 Temmuz tarihinde Başkan Şükrü Sözen’in de katılımıyla gerçekleştirildi. Geçen 7 günlük süreçte, kimliği belirsiz kişilerce oturma bankları ve köprünün muhtelif yerlerine kesici, delici aletler ve boyalarla zarar verildi. Büyük paralar harcanarak hayata geçirilen yatırıma zarar verilmesi, Manavgat Belediyesi’ni harekete geçirdi. Manavgat Belediyesi, caydırıcı olması ve tespit için Rauf Denktaş Müze Köprü, Balık Pazarı ve Kent Müzesi etrafını güvenlik kameralarıyla donattı. Manavgat Belediyesi güvenlik ekiplerinin de 7/24 devriye görevi yaparak bölgenin güvenliğini sağlayacağı açıklandı.

Milli servet vurgusu
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de sosyal medya hesaplarından yaptığı fotoğraflı açıklamada ortak kullanım alanlarının özenle korunması gerektiğini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen paylaşımında, “Açılışını 1 Temmuz tarihinde Manavgat halkımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz Rauf Denktaş Müze Köprümüzün oturma alanlarına kesici, delici veya boyalarla zarar verildiğini üzüntüyle tespit ettik. Ortak kullanım alanlarımıza zarar verilmesinin önüne geçmek ve caydırıcı olması açısından güvenlik kameralarımızı aktifleştirdik. Hayata geçirdiğimiz her yatırım, siz değerli halkımızın kaynaklarıyla inşa edilen, geleceğimize bırakacağımız milli servetimizdir. Kamu yatırımlarımızın zarar görmeden geleceğe ilk ve temiz haliyle bırakılabilmesi konusunda hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Duyarlı vatandaşlardan tepki
Manavgat Belediyesi’nin modern projeyi kente kazandırdığını, ancak bilinçsiz vatandaşlar tarafından zarar verildiğini belirten vatandaşlar ise kamu malına zarar verilmesini kabul etmediklerini belirtti. Vatandaşlar, “Maalesef ki son derece üzücü bir olay, Belediye Başkanımız Şükrü Sözen buraları güzelleştirdi. Manavgat halkına faydalı hale getirerek nezih bir ortam oluşturdu. Bu yatırımların bu şekilde heder edilmesine gönlümüz razı değil. Neticede Manavgat’ta yaşıyoruz. Yaşadığımız yere duyarlı olmak zorundayız. Manavgat Belediyemizin projesine zarar verenleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlileri 724 koruyacak
Manavgat Belediyesi’nin güvenlik görevlileri ise kamu malının zarar görmesini engellemek amacıyla tedbirleri sıkı bir şekilde uyguladıklarını belirtti. Güvenlikçiler, “Bölgemizi 724 korumaya çalışıyoruz. Ama sıklıkla kesici aletlerle zarar verme, duvarları boyama ve çöp bırakma gibi sorunlarla çok karşılaşıyoruz. Özellikle gençlerimize bilinçli olmaları konusunda sık sık uyarılar yapıyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Sözen de bunların önüne geçmek ve kamu malının zarar görmemesini sağlamak için köprümüzü 7/24 izleyen kameralar yerleştirdi. Bunun da caydırıcı olacağını düşünüyoruz” dedi.

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