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Bakan Karaismailoğlu: “İlk 6 ayda Antalya Havalimanı’nda 10 milyondan fazla yolcu trafiği gerçekleşti” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “İlk 6 ayda 75 milyondan fazla yolcu hava yoluyla seyahat etti” “İlk yarıda hava yolunu tercih eden yolcu sayısı yüzde 87 arttı” “Dış hat yolcu trafiği yüzde 157,6 arttı”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “İlk 6 ayda Antalya Havalimanı’nda 10 milyondan fazla yolcu trafiği gerçekleşti” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “İlk 6 ayda 75 milyondan fazla yolcu hava yoluyla seyahat etti” “İlk yarıda hava yolunu tercih eden yolcu sayısı yüzde 87 arttı” “Dış hat yolcu trafiği yüzde 157,6 arttı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ilk 6 ayında hava yolunu tercih eden yolcu sayınının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 arttığını ve 75 milyon 259 bine yükseldiğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, bu dönemde Antalya Havalimanı’nda 10 milyon 219 bin 631 yolcu trafiği gerçekleştiğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Geçtiğimiz aylarda önce Tokat Havalimanı’nın daha sonra da RizeArtvin Havalimanı’nın açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, artan yolcu talebini karşılamak için yatırımların sürdüğünü vurguladı. 2053 hedefleri çerçevesinde emin adımlarla ilerlediklerini belirten Karaismailoğlu, havacılık sektörüne yapılan yatırımların meyvelerini vermeye devam ettiğini kaydetti.
Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında inişkalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 74 bin 64, dış hatlarda 71 bin 460’a ulaştığı haziran ayında üst geçişler ile birlikte toplam 178 bin 528 uçak trafiği gerçekleştiğini açıklayan Karaismailoğlu, “Haziran ayında uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 4,7, dış hatlarda yüzde 94,8 arttı. Toplam uçak trafiğindeki artış oranı ise yüzde 39,8 oldu. Böylece, 2019 yılı Haziran ayı uçak trafiğinin yüzde 95’ine ulaşıldı. Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı Haziran ayında, 2019 yılının aynı ayına göre eski seviyesine oldukça yaklaştı. Havalimanlarımızda toplam yolcu trafiğinde bu yılın Haziran ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 89’u gerçekleşti” dedi.

Haziran’da dış hat yolcu sayısı yüzde 148 arttı
Haziran’da havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin yüzde 14,5 artarak 7 milyon 441 bine, dış hat yolcu trafiğinin de yüzde 148 artışla 10 milyon 662 bine ulaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, aynı ayda transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 143 bin yolcuya hizmet verildiğini, toplam yolcu trafiğinin yüzde 67,8 artış gösterdiğini ifade etti. Havalimanları yük trafiğinin ise toplam 378 bin 992 tona ulaştığını kaydeden Karaismailoğlu, bu yılın Haziran ayında, 2019 yük trafiğinin üzerinde gerçekleşme olduğunun altını çizdi.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı’na haziran ayında inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 117, dış hatlarda 27 bin 736 olmak üzere toplamda 38 bin 853’e ulaştı. Bu havalimanımızda haziranda iç hatlarda 1 milyon 643 bin, dış hatlarda 4 milyon 371 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 14 binden fazla yolcuya hizmet verildi” ifadelerini kullandı.

6 ayda toplam uçak trafiği 822 bine yaklaştı
Havacılık sektöründeki toparlamanın rakamlara yansıdığını vurgulayan Karaismailoğlu, OcakHaziran döneminde inişkalkış yapan uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 24,3 artarak 364 bin 971’e, dış hatlarda yüzde 94 artışla 283 bin 707’e yükseldiğini kaydetti. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 52,7 artarak 821 bin 869’a ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, “İç hat yolcu trafiği yüzde 44,2 artışla 36 milyon 15 bini aştı. Dış hat yolcu trafiğindeki artış da dikkat çekti. Bu yılın ilk 6 ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 157,6 artarak 39 milyon 75 bine ulaştı. Direkt transit yolcular ile toplam yolcu trafiği yüzde 87’den fazla artışla toplam 75 milyon 259 bin oldu” dedi.

Ödül üstüne ödül alan İstanbul Havalimanı’nı 27 milyon 560 bin yolcu kullandı
Ödül üstüne ödül alan İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu trafiğindeki hareketliliğin de sürdüğünü aktaran Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı’nda 6 aylık dönemde, iç hatlarda 50 bin 524, dış hatlarda 139 bin 657 olmak üzere toplamda 190 bin 181 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 7 milyon 174 bin, dış hatlarda 20 milyon 386 bin olmak üzere toplam 27 milyon 560 bin yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı” değerlendirmelerinde bulundu.

10 milyondan fazla yolcu Antalya Havalimanı’nı tercih etti
Turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketliliğin arttığına işaret eden Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti;
“Bu yılın ilk yarısında turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 334 bin, dış hatlarda ise 10 milyon 156 bin oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 61 bin 133, dış hatlarda ise 7 bin 323 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 4 milyon 238 bin, Antalya Havalimanı’nda 10 milyon 219 bin 631 yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı 1 milyon 439 bin, Muğla MilasBodrum Havalimanı’nda 1 milyon 294 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda 299 bin yolcuya hizmet verildi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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