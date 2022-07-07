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Alanya Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ALTİD Başkanı Şili uyardı: "Rezervasyon yaptırmadan gelmeyin" "Rezervasyonu olmadan Alanya’ya gelenler ile alakalı yer bulma ciddi bir sorun” "Farklı bölgelerde ya da tatil yapmak istemeyecekleri tesislerde konaklamak zorunda kalabilirler" Rezervasyon yaptıracaklar sahte sitelere dikkat

İHA

Alanya Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ALTİD Başkanı Şili uyardı: "Rezervasyon yaptırmadan gelmeyin" "Rezervasyonu olmadan Alanya’ya gelenler ile alakalı yer bulma ciddi bir sorun” "Farklı bölgelerde ya da tatil yapmak istemeyecekleri tesislerde konaklamak zorunda kalabilirler" Rezervasyon yaptıracaklar sahte sitelere dikkat

Türkiye’nin önemli tatil noktalarından biri olan Alanya, bayram döneminde yüzde 100 doluluğa ulaştı. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyarılarda bulunan Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, dolandırıcılara karşıda uyarılara da bulundu.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Alanya’da tesisler yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kurban Bayramı tatilini Alanya’da geçirmek için rezervasyonsuz gelecek misafirleri ALTİD Başkanı Burhan Sili uyardı. Alanya’da tatil yapacak olanların rezervasyonsuz gelmemeleri gerektiğini belirten Başkan Sili, “Bayram dönemi ile alakalı olarak daha önce de ifade etmiştik. Bölgemizdeki tesislere rezervasyon yaptırmak isteyen misafirlerimiz mutlaka sitelerin güvenilir olduğundan emin olmalılar. Bilinen acenteler ile irtibat kurmalılar ya da direkt otelle irtibat kurarak rezervasyonlarını yaptırmalılar sıkıntı yaşamamak için. Hepsinden önce rezervasyon yaptırmalılar. Bayram döneminde doluluk oranımız yüzde 100’e ulaştı. Rezervasyonu olmadan Alanya’ya gelenler ile alakalı yer bulma ciddi bir sorun” dedi.

Sahte sitelere dikkat
Tatil için rezervasyon yaptıracak kişilerin dikkat etmeleri gereken noktaları anlatan Başkan Sili, “Sahte siteler yapılıyor. Sanki bir acenteymiş ya da o otelin kendi sayfasıymış gibi siteler yapılıyor. Bunlar üzerinden para transferleri gerçekleştiriliyor. Ne yazık ki misafir kapıya geldiğinde rezervasyonunun olmadığını öğreniyor. Bunu daha önceki senelerde çok kez yaşadık. Mutlaka güvenilir acenteler, otelin kendi sitesiyle irtibat kurma gibi yollar kullanılmalı. Otelin kendisiyle sitesine girildiğinde adresi ve telefon bilgileri yer alıyor. İki kere konuyu kontrol etmelerinde fayda var” ifadelerini kullandı.

Alanya yüzde 100 dolu
Bölgenin tamamen dolduğunu ifade eden Başkan Sili konuşmasının devamında şunları kaydetti:
“Şu aşamada doluluk oranımız yüzde 100’e ulaştı. Bugün, yarın gelenler ne yazık ki yer bulamayacaklar. Farklı bölgelerde, tatil yapmak istemeyecekleri tesiste kalmak zorunda kalabilirler. Genel olarak bölge tamamen dolmuş durumda.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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