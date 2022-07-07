Kadir Şeker’in tahliye kararına maktulün ailesinden ilk açıklama Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner: “Oğlum sabıkalı değil, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hakettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar” “Adalet ararken çocuğumun katilini 2.5 yıl sonra bırakıyorlar. Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu? O zaman herkes herkesi bıçaklasın, 2.5 yıl yatsın çıksın”

Avukatının üst mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmesi sonucu Kadir Şeker’in tahliye edilmesi kararını değerlendiren maktulün annesi Mübeyyen Güner, “Oğlum sabıkalı değil, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hakettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar. Adalet ararken çocuğumun katilini 2.5 yıl sonra bırakıyorlar. Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu?” dedi.

Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü Özgür Duran’ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Avukatlar tarafından karara yapılan itiraz sonucu Kadir Şeker’e tahliye kararı verildi. Kararı televizyondan öğrenen Özgür Duran’ın Antalya’da yaşayan annesi Mübeyyen Güner karara tepki gösterdi. Gözü yaşlı anne Güner, oğlunun ölümünün ardından onca hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek, “Sokak ortasında ben darp edildim. Bunun altından artık çok şey çıkar. Nasıl böyle bir katili bırakırlar. 2.5 yıl mı benim çocuğumun canının bedeli. Oğlum sabıkalı değil, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hakettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar. Bu kararla adalete olan inancımı tamamen yitirdim. Bu kararda adalet yoktur. Allah’ın adaleti var. Adalet ararken çocuğumun katilini 2.5 yıl sonra bırakıyorlar. Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu? O zaman herkes herkesi bıçaklasın, 2.5 yıl yatsın çıksın. Diğer katillerde katil değil o zaman onların da aileleri var. Onları da salsınlar o zaman, neden tutuyorlar. O zaman herkes kahraman olsun, herkes kendi adaletini kendi sağlasın” ifadelerini kullandı.



"Yargıtay'a gidiyorum"

20 yaşındaki Remzi Niyazi Duran ise, “Devletin adaletine güvendik. Demek ki adalet yokmuş. Bu çocuk kimdi, 2.5 ceza alıp tahliye oluyor. Şimdi Ankara’ya Yargıtay’a gidiyorum. Hakkımda yalan yanlış şeyler söylediler. Adalete güvenmiyorum. Bir insanın canını alan kişiyi bırakan adalete güvenmiyorum” dedi.

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