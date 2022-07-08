Vatandaşlar siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi

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Antalya’da jandarma ekipleri, vatandaşları siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından “Yasadışı Bahis, Bankacılık ve Ödeme İşlemleri Dolandırıcılığı, Çocuklar için Güvenli İnternet ve İnternette Doğru Bilgiye Ulaşmak“ konularında 5 Temmuz’da Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

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