ALKÜ’de 15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü düzenlediği çeşitli etkinliklerle andı.

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminin engellenmesinin yıl dönümünde ALKÜ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü düzenlediği çeşitli etkinliklerle andı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde hazırladığı video konuklara izletildi.



“Milletimiz devletine sahip çıktı”

Video gösterisinin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, “Türkiye’yi böleceklerini, devleti ele geçirebileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen, beyinleri satılmış ve başkalarının kontrolündeki FETÖCÜ hainler, milletimiz tarafından Cumhurbaşkanımızın o geceki çağrısıyla hüsrana uğratılmıştır. Bu darbe girişimi Türk Milletine, Gazi Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz ülkemizin geleceğine, hukuk devletine ve özgürlüklerine canları pahasına askerimiz ve polisimiz ile sahip çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davetiyle başlayan demokrasi mücadelesini milletimiz geri püskürmüş ve tarihte eşi görülmemiş bir zaferle sonuçlandırmıştır. Bu darbe girişimi karşısında Vatanımızın birliği, bölünmez bütünlüğü ve demokrasinin üstünlüğü için kanlarını akıtan tüm şehitlerimizi saygı ve dua ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



15 Temmuz gazisi ve şehit yakınları söz aldı

Kürsü konuşmalarına geçilmeden önce konuklara, Şehit Muhammet Oğuz Kılınç’ın, Şehit Mahir Ayabak’ın ve Gazi Mustafa Sarı’nın videoları izletildi. Video gösteriminin ardından ise Şehit Muhammet Oğuz Kılınç’ın babası ve 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, 15 Temmuz Şehidi Mahir Ayabak’ın babası Zahir Ayabak ve 15 Temmuz Gazi Polis Memuru Mustafa Sarı kürsüye davet edildi. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti devletine kastedenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazisi yaşadıklarını konuklar ile paylaştı.



Kahramanlık türküleri söylendi

15 Temmuz Gazi ve şehitlerinin anısı için ALKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı tarafından “Kahramanlık Türküleri” dinletisi düzenlendi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mutlu Terzioğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Eren Lehimler tarafından hazırlanan dinletide seslendirilen kahramanlık türküleriyle 15 Temmuz ruhu bir kez daha yaşatıldı. Seslendirilen türküler salonda programı izleyenlere duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.



“Devlet milletin hizmetkârıdır”

Programın devamında, “Türk Devlet Felsefesinde İrade Kaynakları ve Tecellisi” adlı konferans gerçekleştirildi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir söz aldığı konferansta, “Bugün bu çerçevede konuşmak zor ama 15 Temmuz itibari ile oluşmuş bir vaka değildir. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik ilk işgal girişimi değildir. Türk devletlerinin teröristlerin devleti gasp etme hareketlerine yönelik refleksleri ve bunları ortadan kaldırabilme kudretleri her zaman vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının arkasında da görülen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun etrafındaki 16 yıldız ile temsil edilen bağımsız Türk devletlerinin tamamı milli devlettir. Dolayısıyla bu devlet iradesine başkaldırı, bu devlet iradesini gasp etme girişimi aslında millet iradesini ve milli devleti ortadan kaldırma girişimidir. Bu ilahi kaynaklı milli devlet geleneğinde devlet, milletin hizmetkarıdır. Millette devletin kut sahibi olduğunu bilir ve devlete karşı boynu kıldan incedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst bir tek yöneticisi vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bugün Üniversitedeyiz. Üniversitemizin tek yönetici Sayın Rektörümüzdür. Paralel Cumhurbaşkanlığı girişimleri ile devletin asıl yöneticisi şu kişidir diyende aynı kabahati işler, emniyet içerisinde asıl emniyet müdürümüz şudur diyende aynı suçu işler, üniversite de rektör varken asıl yönetici biziz diyende aynı suçu işler” diye konuştu.



15 Temmuz temalı sergi açıldı

Salon etkinliklerinin tamamlanmasının ardından ALKÜ Rektörlüğü organizesinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonu Fuaye alanında 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi düzenlendi. 15 Temmuz gecesinde Türk Milleti’nin gösterdiği birlik ve beraberlik ruhunun karelendiği 30 fotoğraf ziyaretçiler için sergilendi. Serginin açılışı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve konuklar tarafından gerçekleştirildi.



Geleneksel bayram töreni yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinliklerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde Geleneksel Bayramlaşma Programı düzenlendi. ALKÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen törende Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, akademik ve idari personel ile bayramlaştı.

Etkinliğe; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, konuklar 15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç’ın babası ve 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç,15 Temmuz Şehidi Mahir Ayabak’ın babası Zahir Ayabak, 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Mustafa Sarı’nın yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.