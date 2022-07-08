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'Buzdolabında üst üste bekletilen kurban eti bozulabilir'

DHA

'Buzdolabında üst üste bekletilen kurban eti bozulabilir'


Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kurban etinin evde serin yerde 5-6 saat bekletilip, sıcaklığı azaltılınca buzdolabında 1 gün soğutulması gerektiğini belirtti. Manavoğlu, "Etleri üst üste buzdolabına koyduğumuzda sıcaklığının yüksek olmasından dolayı hava almayan bölgelerde kokma ve yeşerme gibi bozulma gerçekleşir" dedi.
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyen ve sağlık açısından kurbanlık kesilirken, sonrasında etlerin taşınması ve muhafaza edilmesine yönelik bilgi verdi. Kurbanlık keseceklere tavsiyede bulunan Manavoğlu, hayvanı strese sokmadan, sert müdahale etmeden kesim alanına getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kesim işleminin profesyonel kişilerce yapılması gerektiğine değinen Manavoğlu, kesim alanının ve kesimde kullanılacak ekipmanın da steril olması gerektiğini dile getirdi. Kurbanın kesim öncesinde veteriner kontrolünden geçirilmesini öneren Manavoğlu, sağlıksız ve hastalıklı hayvanın tüketici sağlığı açısından risk oluşturacağını belirtti.
'DERİNİN DIŞ YÜZEYİ İLE SİNDİRİMDEKİ ATIK ETE DEĞMEMELİ'
Hayvan keserken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Ali Manavoğlu, "Hayvanı kestikten sonra derisini soyarken et derinin dış kısmına temas etmemeli. Kesimde iç organlarda, sindirim sistemindeki atıkların ete teması engellenmeli. İç organlar etten ayrı muhafaza edilmeli. Bıçak darbesiyle sindirim sisteminden akan dışkı ya da sıvının ete teması halinde ette kısa sürede bozulma olur. Bakteri üremesine yol açar. Hayvan derisinin dış yüzeyine ya da zemindeki kirli alana temas eden bıçağın ete teması öncesi temizlenmesi gerekir" dedi. 
'POŞETTE TAŞINAN ETTE KOKMA VE YEŞERME OLABİLİR'
Kesim sırasında ve sonrasında etin muhafaza edilmesi ile ilgili sıklıkla yapılan yanlış uygulamadan bahseden Manavoğlu, "Kesim işlemi sonrası et, poşete konulmadan muhafaza edilmeli. Poşete konulan ette, hava almaması ve sıcaklıktan dolayı yeşerme ve kokma gibi kimyasal reaksiyon oluşur. Ette oluşan kokma çürük yumurta kokusuna benzer, yeşerme de görülebilir. Bu şekildeki etin tüketimi ishal, ateş, kusma gibi rahatsızlıklar, gıda zehirlenmesi gibi durumlara yol açabilir" diye konuştu.
'KESİMDEN HEMEN SONRA TÜKETMEK YANLIŞ'
Kurbanlık kesimi sonrası etin evde serin, güneş almayan bölgede 5-6 saat bekletilerek sıcaklığının azaltılması gerektiğini belirten Manavoğlu, "Kesim sonrası etin hemen tüketilmesi, mangal veya kavurma yapılması yanlış davranış. Etin ölüm sertliği olacağı için tüketimi tadını kötüleştirir. Pişirilen etin sert, tatsız olmasına neden olur. Kurbanı keser kesmez tüketim işlemi gerçekleştirilmemeli. Serin ortamda bekletilerek oda sıcaklığına düşmesi gerekir" dedi.
'BUZDOLABINDA KAPALI AMBALAJDA SAKLANMAMALI'
Kurban etinin buzdolabında 1 gün bekletilmesinin önemini anlatan Manavoğlu, şöyle konuştu: "Kurban etini buzdolabına yerleştirirken kapalı ambalajlarda saklanmamalı. Etin tüm bölgesi hava alacak şekilde buzdolabına koyup, homojen soğumanın gerçekleşmesi gerekir. Etleri üst üste buzdolabına koyduğumuzda sıcaklığının yüksek olmasından dolayı hava almayan bölgelerde kokma ve yeşerme gerçekleşir. Buzdolabında etin muhafazası için geniş alan ayırıp, soğutmak gerekiyor. Eti 1 gün soğuttuktan sonra parçalama ve uzun süre sağlıklı koşullarda saklama dönemine geçebiliriz. Eti küçük parçalar haline getirerek dondurucuda saklayabiliriz. Belli bir miktarını dağıtımda kullanabiliriz. Büyük parçalar halinde dondurulan et, çözülmesinin ardından tekrar dondurulması sağlığa olumsuz etkiler."
Manavoğlu, buzdolabında kurban etinin saklarken çiğ tüketilen meyve, sebze, yumurta, tavuk etinden ayrı muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Çiğ etteki bazı bakterinin diğer gıdalara teması, kanın damlaması gibi durumlarda bulaşan bakterinin sağlığa zararlı olduğunu dile getiren Manavoğlu, ateş, ishal, kusma ve gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-07-08 11:29:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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