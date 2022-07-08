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Rektör Özlenen Özkan: Şiddet olaylarına karışanlara sağlık hizmeti sınırlandırılabilir

DHA

Rektör Özlenen Özkan: Şiddet olaylarına karışanlara sağlık hizmeti sınırlandırılabilir


ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, silahlı saldırıda meslektaşları Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsüyle bayrama buruk girdiklerini söyleyerek, "Şiddet eğiliminde olan, daha önce şiddet olaylarına karışmış insanlar, sağlık sisteminden devlet tarafından dışlanabilir, aldığı hizmet sınırlandırılabilir" dedi. 
Akdeniz Üniversitesi bayramlaşma töreni, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlendi. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker ile Genel Sekreter Ali Evren İmre, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik ve idari personel de törene katıldı.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, silahlı saldırıda bir meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle Kurban Bayramı'na buruk başladıklarını belirtti. Hem insan hem de hekim olarak çok derin üzüntü yaşadığını söyleyen Özkan, "Kaybettiğimiz meslektaşımızı tanımıyordum ancak gördüğüm o kanlı görüntüler, özellikle kan sıçramış beyaz önlüğü, yüzünün temizliği, geride bıraktığı 2 çocuğunu ve ailesini gördüğüm zaman kahroldum. Her meslek çok kıymetlidir ancak hekimlik bir kimliktir. Bir uçakta bile yaşanan bir sağlık olayına müdahale etmesi için hekim aranıyor. Geçenlerde bir arkadaşım bunu birebir yaşadı. Karadağ'da bir restoranda yemek yerken eşi kalp krizi geçiriyor ve kalbi duruyor. Şans eseri restoranda bir kongre ekibi var ve onların müdahalesiyle eşi yaşama dönüyor. Evet her meslek çok kıymetli ancak hekimlik her zor koşulda insanların yardımına yetişmeyi gerektiriyor. Bu nedenle hekimlere karşı daha farklı, daha fazla özveriyle yaklaşılmalı" diye konuştu.
'ŞİDDET PANDEMİ GİBİ TIRMANIYOR'
Aynı gün bir avukatın da dava nedeniyle ofisinde cinayete kurban gittiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "Şiddet genel olarak tüm dünyada toplumsal bir salgın gibi, bir pandemi gibi tırmanıyor. Şiddet her yerde, herkese karşı. Her tür şiddete karşı bunun bir şekilde önüne geçmemiz gerekiyor. Bu konuda en önemlisi çok acil bir şekilde adım atmak. Belki de yaptırımları yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Huzurlu bir toplumun en önemli kriteri, kendinizi güvende hissetmeniz. Bu da tabi ki hukukla olacak. Bu konuda radikal çözüm önerileri de gündeme alınabilir. Şiddet eğiliminde olan, daha önce şiddet olaylarına karışmış insanlar sağlık sisteminden devlet tarafından dışlanabilir, aldığı hizmet sınırlandırılabilir. Bir şekilde yaptırımların en ağır şekilde uygulanmalı ki hepimiz güvende olalım. Yurt dışında örneklerini görüyoruz. Dubai bunun güzel bir örneği. Orta Doğu'nun genelinde kaos ortamı hakimken bile orada inanılmaz bir düzen ve uyum var çünkü cezai yaptırımlar çok ağır" dedi.
'DEĞERLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARALIM'
Prof. Dr. Özkan, bayramla ilgili şu mesajı verdi:
"Ne yazık ki hızla değişen dünyamızda bizi biz yapan bu güzel duygular yavaş yavaş ortadan kayboluyor. Bayramlar da işte bu değerleri yaşatmak ve geleceğe taşıyabilmek için çok önemli bir fırsattır. Ne yazık ki bayram sevinci artık yerini tatil heyecanına bırakmaya başladı. Ailelerimizin bizi gördüğündeki sevincinin yerini hiçbir hediyenin tutmadığını görüyorum. Bunun için kendi ailemin ve eşimin ailesinin ellerini öpmek için de koşarak gideceğiz. Geçmişte tadı damağımızda kalan bayram günlerinin heyecanını çocuklarımıza da yaşatarak bu geleneğimizi gelecek nesillere de aktarmalıyız. Bir bayramlığın geçmişte bize yaşattığı mutluluğu, bu bolluk döneminde belki çocuklarımıza anlatmakta zorluk yaşayabiliriz ama büyük sofralarda buluşmanın verdiği güven hissini, bayram ziyaretlerindeki hoşsohbetten yayılan sıcaklığı onlara hissettirmeliyiz. Çocuklarımıza paylaşmanın sevinci yaşatmalıyız."
'TEDBİR' ÇAĞRISI
Covid-19'un son dönemde artmaya başladığını söyleyen ve herkesi daha tedbirli olmaya davet eden Rektör Özkan, "Bir miktar eski düzene dönebiliriz. Yurt dışından haberler de geliyor. Bazı ülkeler PCR ve maskeye başladılar. Lütfen kapalı alanlarda, özellikle klimadan dolayı Antalya'da çok fazla kapalı alanlarda oluyoruz, kapalı ve kalabalık alanlarda maskeyi eksik etmeyelim. Özellikle bayramda bir araya geldiğimiz kalabalık ortamlarda tedbiri elden bırakmayalım. Yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için biraz daha hassas davranmak gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" diyerek, konuşmasının sonunda personelin bayramını kutladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya
2022-07-08 12:38:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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