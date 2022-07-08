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Yangın bölgesine 16 milyonluk içme suyu yatırımı

İHA

Yangın bölgesine 16 milyonluk içme suyu yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat’ın Çardak, Taşağıl ve Hocalar grup içme suyu temini yapım işi projesi ile yangından zarar gören ve ekonomik ömrünü tamamlamış 16 kilometrelik içme suyu hatlarını yeniliyor. Yaklaşık maliyeti 16 milyon TL olan projenin 6 kilometresinde imalatlar tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl yaşanan Manavgat yangınından sonra afet bölgesi ilan edilen mahallelerde içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlattı. Manavgat’ın Çardak, Taşağıl ve Hocalar grup içme suyu temini yapım işi projesi çerçevesinde içme suyu isale hattı ve şebeke hattında yenileme yapılıyor. Ekipler projede yer alan 16 kilometrelik içme suyu hattının yaklaşık 6 kilometresinde imalatları tamamladı. Yaklaşık maliyeti 16 milyon TL olan proje tamamlandığında mahalle sakinleri daha sağlıklı, daha hijyenik ve kesintisiz su teminine kavuşacak. Yapılan çalışmalar sonucu su kayıpları minimuma indirilecek ve kayıpkaçaklardan meydana gelen sorunlar azalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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