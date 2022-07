Kesimden hemen sonra yenen et sindirim problemlerine neden oluyor

Diyetisyen Nevin Bilici, kesimden hemen sonra yenilen etin sindirim problemlerine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı’nda aşırı yiyecek ve tatlı tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirten Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, özellikle et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Diyetisyen Bilici, bayramda beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

“Güne hafif bir kahvaltı ile başlamalıyız. Kesimden hemen sonra yenilen et sindirim problemlerine neden olabileceğinden en az 24 saat buzdolabında bekletip öyle tüketmeliyiz. Kızartma yerine ızgara, fırınlama, buğulama, haşlama yöntemlerini tercih etmeliyiz. Eti öğle öğünü olarak tüketmeliyiz ve 200250 gramdan fazla tüketmemeliyiz. Etin yanında mutlaka limonlu salata tüketmeliyiz. Eti pişirirken kuyruk yağı, iç yağ gibi ilave yağ eklenmemeli ve kendi yağında kavurmalıyız. Sindirim kolaylığı için yavaş yavaş çiğneyerek yemek süresini uzatmalıyız. Gün içinde bir ana öğünü sebze yemeği ile geçirmeliyiz. Gazlı içecekler tüketilmemeli, gün içinde ayran, maden suyu, yeşil çay gibi içecekler tüketmeliyiz. Bayramda dondurma, muhallebi gibi hafif sütlü tatlılar tercih edebilirsiniz. Şerbetli tatlıları daha az tüketmeliyiz. Bol su içmeliyiz. Tuz tüketiminde aşırıya kaçmamalıyız. Yürüme mesafesi olan yerlere yürüyerek gitmeli, hareketi arttırmalıyız. Özellikle yüksek kolesterol, kalp damar hastalığı ve hiper tansiyonunuz varsa et tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmelisiniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.