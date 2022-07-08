Roma figürlü heykele tekme atıp, benzin dökerek yaktı (2)

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'da, cadde üzerindeki Roma figürlü heykele tekme atıp benzin dökerek yakan şüphelinin H.Ö. olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan H.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu belirtildi. (DHA)

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-07-08 14:53:01



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