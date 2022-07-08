FT Antalyaspor’da bayram izni yok

FT Antalyaspor, Burdur kampının beşinci gününde önce salonda ardından da sahada taktik çalıştı. Kırmızıbeyazlılar, hazırlıklarını bayramda da sürdürecek.

20222023 sezonunun ilk etap çalışmalarına Burdur’da devam eden FT Antalyaspor, dün hazırlık maçında Metalist Kharkiv’e 10 mağlup oldu. Çalışmalarına ara vermeden devam eden güney ekibi, günün ilk antrenmanını tamamladı. MAKÜ Tesisleri’nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman fitness salonunda başladı, sahada devam etti. Sahadaki antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Kırmızıbeyazlılar, hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek. Antalyaspor, kamp programı çerçevesinde diğer hazırlık müsabakalarını 10 Temmuz’da Medipol Başakşehir, 14 Temmuz’da ise 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile yapacak.

Öte yandan Antalyaspor'un, Kurban Bayramı’nda tatil yapmadan hazırlıklarına devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.