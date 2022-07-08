Antalyaspor, Bahadır Öztürk'ü Rizespor'a kiraladı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-S POR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, alt yapısından yetişen 26 yaşındaki defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ü Ç. Rizespor'a 1 seneliğine kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, alt yapısından yetişen genç defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ü, Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a 1 seneliğine kiraladı. Kırmızı beyazlılar açıklamayı kulüp sosyal medya hesabından paylaştı. Akdeniz ekibinin resmi Twitter hesabından, "Futbolcumuz Bahadır Öztürk'ün, 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi için Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Bahadır Öztürk, geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 10'u lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 13 maçta forma giyme şansı yakaladı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem Akalan
2022-07-08 16:26:14
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