Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor'da

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Süper Lig takımlarından FT Antalyaspor, defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün, 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübü2nün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bahadır Öztürk'ün, 20222023 sezonunu kapsayan geçici transferi için Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

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