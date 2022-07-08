Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi Üniversite kampüsü içerisinde uzun kovalamaca sonucu iğneyle uyuşturularak yakalanan dana, sahibine teslim edildi

Antalya’da Kurban Bayramı öncesi sahibinden kaçan dana, belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun kovalamaca sonucu iğneyle uyuşturularak yakalanan dana sahibine teslim edildi.
Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde başıboş dana ihbarı alan Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Yakalama Timi, kısa sürede üniversite içerisine geldi. Kampüs içerisinde kaçan dana, zaman zaman ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, uzun kovalamaca sonucu kontrollü bir şekilde takip ettikleri danayı iğneyle uyuşturarak etkisiz hale getirdi.
Ağaçlık alanda tamamen uyuşması beklenen dana, ardından araca koyulup sahibine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.