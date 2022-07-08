'Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir' diyen imam hakkında soruşturma (2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Konya'da Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir" denildi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANKARA, (DHA)
2022-07-08 19:20:58
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