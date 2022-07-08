Kaçan boğa iğneyle uyuşturulup, sahibine teslim edildi

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Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Kurban Bayramı öncesi sahibinden kaçan boğa, belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu iğneyle uyuşturularak yakalanan boğa, sahibine teslim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde başıboş bir boğanın gezdiği ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Yakalama Timi, bölgeye hareket etti. Kampüs içerisinde kaçan boğa ekiplere zor anlar yaşatırken, ekipler bir süre sonra kontrollü şekilde takip ettikleri boğayı iğne yardımıyla uyuşturarak etkisiz hale getirdi. Ekipler, ağaçlık alanda tamamen uyuşması beklenen boğayı, araca yüklendikten sonra sahibine teslim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-07-08 19:23:49



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