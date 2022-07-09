Büyükler kesti, çocuklar izledi



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kurbanlıklar, belediyelerin belirlediği yerlerde kesildi. Aileleriyle kesim yerlerine giden bazı çocukların, kurbanlıkların kesimini izlediği görüldü.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalyalılar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Sırayla kesim alanına alınanlar, burada kurbanlıklarını kestirdi. Aileleriyle birlikte kesim alanına giden çocukların da kurbanlıklar kesilirken izlediği görüldü. Kimi anne ve babalar, çocuklarını kesim alanından uzaklaştırırken, kimileri de izlemelerine müsaade etti. Kesimin ardından aileler, etleri parçalamak için hazırlanan tezgahların başına geçti. Aileler, satır ve baltalarla etleri parçaladı ve poşetlere doldurarak araçlarına taşıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-07-09 11:47:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.