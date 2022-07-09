Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)KURBAN Bayramı'nda tatilcilerin yoğun ilgisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşılan Antalya'da, Konyaaltı Sahili´nde yoğunluk olduğu gözlendi. Tatilciler erken saatlerde sahile giderken, Antalyalılar ise kurbanlarını kesip, denizin yolunu tuttu.

Kentin en ünlü plajlarından Konyaaltı, bayramın ilk günü kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti. Sabah erken saatlerde sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, Akdeniz'in ve güneşin keyfini çıkardı. Kentte bugün hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 77 olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatilini Antalya'da geçiren yerli turistler, günün ilk ışıklarıyla sahile geldi. Antalyalılar ise kurbanlarını kesip denizin yolunu tuttu. Tatilciler, kayalıklardan atlayıp, güneşlenerek denizin keyfini çıkardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-07-09 12:17:53



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