Turizm istişare toplantıları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm istişare toplantıları devam ediyor

İHA

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Çalışmalarımız bölgemiz ve üye işletmelerimizin geleceğine yönelik devam edecek" dedi.

Turizm istişare toplantıları devam ediyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Çalışmalarımız bölgemiz ve üye işletmelerimizin geleceğine yönelik devam edecek” dedi.
ALTİD'in düzenlediği bölgesel istişare toplantıları Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Keykubat, Oba, Tosmur ve Konaklı bölge otel işletmecilerinin katılımıyla devam etti. Bölgesel ve turizme yönelik genel sorunların ele alındığı ve geleceğe yönelik çözüm yollarının masaya yatırıldığı görüşmelerde işletme maliyet hesaplamaları, kalifiye personel, kurum içi mesleki eğitimler, stajyer alımları, sivil toplum kuruluşlarının önemi ve otel işletmecilerinin ortak hareket kabiliyeti, 2023 sezonu acente kontratları, çevresel faktörlerin turizme etkisi, basit işletme belgesi ve yıldızlama kriterleri ve Alanya’da günlük kiralanan konutlar başta olmak üzere önemli konular değerlendirildi.
Her yıl yapılan bölge toplantılarının önemine değinen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sili, “Alanya’nın 5 farklı bölgesinde turizm değerlendirme toplantılarımızı tamamladık. Yaptığımız toplantılarda, üye otellerimizin bölgesel ve genel sorunlarını dinledik ve istişarelerde bulunduk. Çalışmalarımız hem bölgemiz hem de üye işletmelerimizin geleceğine yönelik çalışmalar ekseninde ve mevcut ile birlikte sorunların bertaraf edilmesi doğrultusunda devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yücel kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yücel kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla ...
Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
Büyükler kesti, çocuklar izledi
YEREL HABERLER Büyükler kesti, çocuklar izledi
Kırkpınar'ın karizmatik 'çoban'ı başpehlivan, gündelik hayatına döndü
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın karizmatik 'çoban'ı başpehlivan, ...
Art arda 2 gün evine giren hırsızın adresini bulup polise yakalattı
YEREL HABERLER Art arda 2 gün evine giren hırsızın adresini bulup ...
Antalya´da 500 milyon TL´lik yatırımla dijital gösteri merkezi açıldı
YEREL HABERLER Antalya´da 500 milyon TL´lik yatırımla dijital ...
Antalya'da turistin butikten kıyafet hırsızlığı kameraya yansıdı Polarları tek tek kontrol edip çantasına koydu, aldığı tişörtün parasını alıp mağazadan ayrıldı
YEREL HABERLER Antalya'da turistin butikten kıyafet hırsızlığı ...
Kaçan boğa iğneyle uyuşturulup, sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Kaçan boğa iğneyle uyuşturulup, sahibine teslim ...
'Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir' diyen imam hakkında soruşturma (2)
YEREL HABERLER 'Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, ...
Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi Üniversite kampüsü içerisinde uzun kovalamaca sonucu iğneyle uyuşturularak yakalanan dana, sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya'da ekiplerin kaçan danayla ...
Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor'da
YEREL HABERLER Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor'da
Antalyaspor, Bahadır Öztürk'ü Rizespor'a kiraladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Bahadır Öztürk'ü Rizespor'a kiraladı
Boş arazide çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
YEREL HABERLER Boş arazide çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
FT Antalyaspor’da bayram izni yok
YEREL HABERLER FT Antalyaspor’da bayram izni yok
Roma figürlü heykele tekme atıp, benzin dökerek yaktı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Roma figürlü heykele tekme atıp, benzin dökerek ...
Roma figürlü heykele tekme atıp, benzin dökerek yaktı (2)
YEREL HABERLER Roma figürlü heykele tekme atıp, benzin dökerek yaktı ...
Romalı heykelini benzin dökerek yakan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Romalı heykelini benzin dökerek yakan şahıs gözaltına ...
Antalya’da firari kurbanlıklar bayramı beklemedi İzleyenleri tebessüm ettiren görüntülere vatandaşlar, ‘Asıl cümbüş yarın, bu fragmanı’ yorumunda bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da firari kurbanlıklar bayramı ...
Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed için sağlık ekipleri zamanla yarıştı 'Acil' koduyla havalanan ambulans helikopter, 1 saat 17 dakikada Muhammed'i yoğun bakıma ulaştırdı Sağlık personeliyle minik Muhammed'in helikopter içerisinde birbirlerine bakışları duygulandırdı
YEREL HABERLER Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed için sağlık ...
Ambulans helikopter, akrebin ısırdığı Göktuğ bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter, akrebin ısırdığı Göktuğ bebek ...
Kesimden hemen sonra yenen et sindirim problemlerine neden oluyor
YEREL HABERLER Kesimden hemen sonra yenen et sindirim problemlerine ...
Rektör Özkan: “Şiddet uygulayanlar sağlık sisteminden dışlanmalı” Akdeniz Üniversitesi'nde bayramlaşma merasimi
YEREL HABERLER Rektör Özkan: “Şiddet uygulayanlar sağlık sisteminden ...
İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu İnşaatın durdurulmaması için mağaranın kapatıldığı ileri sürüldü, ekipler harekete geçti
YEREL HABERLER İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu İnşaatın ...
Polisin tur otobüslerinde bilgilendirme çabası rehbere takıldı Transfer otobüslerinde rehber bulamayınca Rusça ve Türkçe broşür dağıttılar
YEREL HABERLER Polisin tur otobüslerinde bilgilendirme çabası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.