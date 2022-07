Kurban kesimini uzmanlar halletti, onlara bayram heyecanı kaldı

Antalya’da bir kasap, vatandaşların kurban kesiminin zorluğunu yaşamadan gönüllerince bir bayram geçirebilmeleri için kahvaltısından kavurma ikramına her ihtiyacın karşılandığı bir tesis kurdu. Kurban kesiminin uzman ellerde yapıldığı alanda vatandaşlar elleri bile kirlenmeden ikram edilen kahvaltı ve kavurmalarını yiyip bayramın keyfini çıkardı.

Yaklaşık 14 yıldır “Kasap Ali” adıyla hizmet veren Ali Yüzüldü, 4 yıl önce kurban kesim hizmetine de başladı. Kurban Bayramı'nda hayvan kesim işinin insanlar için eziyet halini aldığını gören kasap Yüzüldü, bu işi tamamen uzmanların yaptığı, ailelerin ise birlikte vakit geçirebilecekleri bir alanı Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde kurdu. Kurban kesiminden etlerin pay edilmesine, çaykahvesinden kavurma ikramına her şeyin düşünüldüğü alanda ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, aileleriyle birlikte elleri bile kirlenmeden bayramın keyfini çıkardılar.



“Eti herkese eşit şekilde bölüp teslim ediyoruz”

Memleketi Kahramanmaraş’ta 14 yıl önce başladığı kasaplıkta 4 yıldır kurban kesim hizmeti de verdiğini belirten Ali Yüzüldü, kurdukları alanda 100 büyük, 200 küçükbaş hayvan kesimi yaptıklarını söyledi. Bayram günü yaklaşık 650 kişiyi ağırladıklarını ifade eden Yüzüldü, “Sabah kahvaltıyla başlayıp öğlen 11.00’den itibaren kavurma ikramıyla devam ediyoruz. Bayramdan 1 ay öncesine kadar hayvan satışlarımızı bitiriyoruz. 1 saat içinde yaklaşık 7 hayvan çıkarabildiğimiz için 1. sıra dediğimizde 7 kişiye sıra veriyoruz. 100 hayvanı çıkarmamız akşamı bulmuyor, 16.00’da bitiriyoruz. Parçalama durumlarında burada herkese eşit şekilde paylamasını yapıyoruz. Herkese etin her yerinden kaliteli noktasını da eşit şekilde bölüp herkesi mutlu ediyoruz. Çünkü insanlar kendileri paylaşırken neresi nedir bilmedikleri için değerli etler birine gidiyor, kıymalık birine gidiyor. Biz onu burada eşit şekilde bölüyoruz. 25 kişilik kasap ekibiyle çalışıyoruz, hepsi profesyonel arkadaşlarımız” diye konuştu.



“Kurbanın özelliği, bayram sabahı kavurma yemektir”

Geleneksel hale gelen bayramın ilk günü kavurma yeme işini de yerine getirdiklerini, ancak bunun için bir gün dinlenmiş et kullandıklarını dile getiren kasap Yüzüldü, bu şekilde daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu söyledi. İnsanlara etlerini mutlaka dinlendirmelerini öneren Yüzüldü, “Bayramın ilk günü taze etten kavurma çok mantıklı bir şey değil, sağlıksız da bir şey. Biz kendi kasabımızda bir gün önceden ayarladığımız, dinlendirerek hazırladığımız yaklaşık 6070 kilo hazırladığımız kavurmayla burada o insanlara hem doyuruyoruz hem o kurban heyecanını yaşıyoruz. Kurbanın özelliği, bayram sabahı kavurma yemektir. Daha sağlıklı oluyor. Etin mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor. Taze et ister istemez hem sert hem sağlıksız olur. Biz burada genelde bizden kurbanlık alanların etlerini de isteyenlerin birçoğu bizde bırakıyor. Biz o etleri soğuk hava depolarımızda dinlendirip bayramın 23’üncü günü teslim ediyoruz, hem işlemesini de yapıyoruz. Hemen isteyenlere de tavsiyemiz; evde klimalı ortamda, mutlaka etler üst üste değmeyecek şekilde en az 45 saat eti soğuttuktan sonra dolaba koymalarını tavsiye ediyoruz. Bir gün sonra tüketim daha kıymetlidir, aynı gün tüketmelerini tavsiye etmiyoruz. Genelde tavsiyelerimizi ciddiye alıyorlar ve aldıkları kurban etinden de memnun oluyorlar” dedi.



“Herkes keyifli zaman geçirsin, bu ibadeti yaparken de eziyete dönüşmesin derdindeyiz”

İnsanların kesim alanlarına belli seviyede yaklaşabildiklerini, onları vekalet almak için kesim noktasına davet ettiklerini aktaran Yüzüldü, kurbanların kesildikten sonra herkesin kendi hayvanlarının her aşamasını takip edebildiğini belirtti. Vatandaşların hiçbir şekilde toprakla veya hayvanın kanıyla temas etmesine gerek kalmadığını bildiren Yüzüldü, bu işe kendisinin de edindiği olumsuz tecrübelerden esinlenerek başladığını şöyle anlattı:

“Ben bu işe 4 sene önce başladım. Ondan önce kendim de kurbanlarımızı başka yerde kesiyorduk. Gittiğimiz yerde bir bardak su bile bulamadığımızdan, güneşin alnında, tozun toprağın içinde bunu ben de yaşadım, bu yüzden bu işe yöneldim. İnsanların böyle bir günde rezillik çekmesi benim de işime gelmedi. Ben de o rezilliği çektim. O yüzden böyle bir alan hazırladık. Herkes keyifli zaman geçirsin, bu ibadeti yaparken de eziyete dönüşmesin derdindeyiz.”



“Hayvanlarımızı temiz, nezih bir ortamda kesiyorlar”

Ailesiyle birlikte kurban kesimi için burayı tercih eden Uğur Kara, “Ailemizle beraber kurban sevincini, maneviyatını yaşamak için buraya geldik. Güzel bir yer. Burada kurbanlarımızı kesiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar da kazasız belasız, güzel yıllarımız olur tüm Türkiye ve hepimiz, çocuklarımız için. Dini görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sağ olsun arkadaşlar burada yardımcı oluyorlar, hayvanlarımızı temiz, nezih bir ortamda kesiyorlar. İnşallah güzel olur, hayırlara vesile olur, güzel bir bayram olur tüm Türkiye için. Temennimiz o yönde” dedi. Kara’nın kızı Irmak ise “Bu manevi duyguyu yaşamak çok güzel bence. Biz 08.00 gibi geldik, inek kesiyoruz” ifadelerini kullandı.



Onlar çaylarını içerken kurbanları uzmanlarca kesiliyor

Dört yıldır burayı tercih ettiklerini ve kurbanlarını burada kestirdiklerini dile getiren Musa Kaynak, “Devamı da gelecek inşallah, çok memnunuz. Yemeğimizi yiyoruz, çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Kendileri kesiyorlar, biçiyorlar, poşetle bize teslim ediyorlar” dedi.

Hasan Tekkalan ise, “Her şeylerinden memnunuz, şirketlerinden, kesmelerinden, hizmetinden olsun her şeyden memnunuz. Çok güzel burası, tavsiye ederim herkese” diye konuştu.

