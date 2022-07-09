Kurban kesimini uzmanlar halletti, onlara bayram heyecanı kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban kesimini uzmanlar halletti, onlara bayram heyecanı kaldı

İHA

Kurban kesimini uzmanlar halletti, onlara bayram heyecanı kaldı

Antalya’da bir kasap, vatandaşların kurban kesiminin zorluğunu yaşamadan gönüllerince bir bayram geçirebilmeleri için kahvaltısından kavurma ikramına her ihtiyacın karşılandığı bir tesis kurdu. Kurban kesiminin uzman ellerde yapıldığı alanda vatandaşlar elleri bile kirlenmeden ikram edilen kahvaltı ve kavurmalarını yiyip bayramın keyfini çıkardı.
Yaklaşık 14 yıldır “Kasap Ali” adıyla hizmet veren Ali Yüzüldü, 4 yıl önce kurban kesim hizmetine de başladı. Kurban Bayramı'nda hayvan kesim işinin insanlar için eziyet halini aldığını gören kasap Yüzüldü, bu işi tamamen uzmanların yaptığı, ailelerin ise birlikte vakit geçirebilecekleri bir alanı Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde kurdu. Kurban kesiminden etlerin pay edilmesine, çaykahvesinden kavurma ikramına her şeyin düşünüldüğü alanda ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, aileleriyle birlikte elleri bile kirlenmeden bayramın keyfini çıkardılar.

“Eti herkese eşit şekilde bölüp teslim ediyoruz”
Memleketi Kahramanmaraş’ta 14 yıl önce başladığı kasaplıkta 4 yıldır kurban kesim hizmeti de verdiğini belirten Ali Yüzüldü, kurdukları alanda 100 büyük, 200 küçükbaş hayvan kesimi yaptıklarını söyledi. Bayram günü yaklaşık 650 kişiyi ağırladıklarını ifade eden Yüzüldü, “Sabah kahvaltıyla başlayıp öğlen 11.00’den itibaren kavurma ikramıyla devam ediyoruz. Bayramdan 1 ay öncesine kadar hayvan satışlarımızı bitiriyoruz. 1 saat içinde yaklaşık 7 hayvan çıkarabildiğimiz için 1. sıra dediğimizde 7 kişiye sıra veriyoruz. 100 hayvanı çıkarmamız akşamı bulmuyor, 16.00’da bitiriyoruz. Parçalama durumlarında burada herkese eşit şekilde paylamasını yapıyoruz. Herkese etin her yerinden kaliteli noktasını da eşit şekilde bölüp herkesi mutlu ediyoruz. Çünkü insanlar kendileri paylaşırken neresi nedir bilmedikleri için değerli etler birine gidiyor, kıymalık birine gidiyor. Biz onu burada eşit şekilde bölüyoruz. 25 kişilik kasap ekibiyle çalışıyoruz, hepsi profesyonel arkadaşlarımız” diye konuştu.

“Kurbanın özelliği, bayram sabahı kavurma yemektir”
Geleneksel hale gelen bayramın ilk günü kavurma yeme işini de yerine getirdiklerini, ancak bunun için bir gün dinlenmiş et kullandıklarını dile getiren kasap Yüzüldü, bu şekilde daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu söyledi. İnsanlara etlerini mutlaka dinlendirmelerini öneren Yüzüldü, “Bayramın ilk günü taze etten kavurma çok mantıklı bir şey değil, sağlıksız da bir şey. Biz kendi kasabımızda bir gün önceden ayarladığımız, dinlendirerek hazırladığımız yaklaşık 6070 kilo hazırladığımız kavurmayla burada o insanlara hem doyuruyoruz hem o kurban heyecanını yaşıyoruz. Kurbanın özelliği, bayram sabahı kavurma yemektir. Daha sağlıklı oluyor. Etin mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor. Taze et ister istemez hem sert hem sağlıksız olur. Biz burada genelde bizden kurbanlık alanların etlerini de isteyenlerin birçoğu bizde bırakıyor. Biz o etleri soğuk hava depolarımızda dinlendirip bayramın 23’üncü günü teslim ediyoruz, hem işlemesini de yapıyoruz. Hemen isteyenlere de tavsiyemiz; evde klimalı ortamda, mutlaka etler üst üste değmeyecek şekilde en az 45 saat eti soğuttuktan sonra dolaba koymalarını tavsiye ediyoruz. Bir gün sonra tüketim daha kıymetlidir, aynı gün tüketmelerini tavsiye etmiyoruz. Genelde tavsiyelerimizi ciddiye alıyorlar ve aldıkları kurban etinden de memnun oluyorlar” dedi.

“Herkes keyifli zaman geçirsin, bu ibadeti yaparken de eziyete dönüşmesin derdindeyiz”
İnsanların kesim alanlarına belli seviyede yaklaşabildiklerini, onları vekalet almak için kesim noktasına davet ettiklerini aktaran Yüzüldü, kurbanların kesildikten sonra herkesin kendi hayvanlarının her aşamasını takip edebildiğini belirtti. Vatandaşların hiçbir şekilde toprakla veya hayvanın kanıyla temas etmesine gerek kalmadığını bildiren Yüzüldü, bu işe kendisinin de edindiği olumsuz tecrübelerden esinlenerek başladığını şöyle anlattı:
“Ben bu işe 4 sene önce başladım. Ondan önce kendim de kurbanlarımızı başka yerde kesiyorduk. Gittiğimiz yerde bir bardak su bile bulamadığımızdan, güneşin alnında, tozun toprağın içinde bunu ben de yaşadım, bu yüzden bu işe yöneldim. İnsanların böyle bir günde rezillik çekmesi benim de işime gelmedi. Ben de o rezilliği çektim. O yüzden böyle bir alan hazırladık. Herkes keyifli zaman geçirsin, bu ibadeti yaparken de eziyete dönüşmesin derdindeyiz.”

“Hayvanlarımızı temiz, nezih bir ortamda kesiyorlar”
Ailesiyle birlikte kurban kesimi için burayı tercih eden Uğur Kara, “Ailemizle beraber kurban sevincini, maneviyatını yaşamak için buraya geldik. Güzel bir yer. Burada kurbanlarımızı kesiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar da kazasız belasız, güzel yıllarımız olur tüm Türkiye ve hepimiz, çocuklarımız için. Dini görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sağ olsun arkadaşlar burada yardımcı oluyorlar, hayvanlarımızı temiz, nezih bir ortamda kesiyorlar. İnşallah güzel olur, hayırlara vesile olur, güzel bir bayram olur tüm Türkiye için. Temennimiz o yönde” dedi. Kara’nın kızı Irmak ise “Bu manevi duyguyu yaşamak çok güzel bence. Biz 08.00 gibi geldik, inek kesiyoruz” ifadelerini kullandı.

Onlar çaylarını içerken kurbanları uzmanlarca kesiliyor
Dört yıldır burayı tercih ettiklerini ve kurbanlarını burada kestirdiklerini dile getiren Musa Kaynak, “Devamı da gelecek inşallah, çok memnunuz. Yemeğimizi yiyoruz, çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Kendileri kesiyorlar, biçiyorlar, poşetle bize teslim ediyorlar” dedi.
Hasan Tekkalan ise, “Her şeylerinden memnunuz, şirketlerinden, kesmelerinden, hizmetinden olsun her şeyden memnunuz. Çok güzel burası, tavsiye ederim herkese” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı’nda kurbanlar uzman kasaplara emanet Ücretsiz hizmetten vatandaşlar da memnun
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda kurbanlar uzman kasaplara ...
Başkan Ulutaş, belediye personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş, belediye personeliyle bayramlaştı
Tapulu arazilerinde kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Tapulu arazilerinde kenevir yetiştiren şüpheliler ...
Başkan Yücel kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yücel kurban kesim yerlerinde vatandaşlarla ...
Turizm istişare toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Turizm istişare toplantıları devam ediyor
Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
Büyükler kesti, çocuklar izledi
YEREL HABERLER Büyükler kesti, çocuklar izledi
Kırkpınar'ın karizmatik 'çoban'ı başpehlivan, gündelik hayatına döndü
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın karizmatik 'çoban'ı başpehlivan, ...
Art arda 2 gün evine giren hırsızın adresini bulup polise yakalattı
YEREL HABERLER Art arda 2 gün evine giren hırsızın adresini bulup ...
Antalya´da 500 milyon TL´lik yatırımla dijital gösteri merkezi açıldı
YEREL HABERLER Antalya´da 500 milyon TL´lik yatırımla dijital ...
Antalya'da turistin butikten kıyafet hırsızlığı kameraya yansıdı Polarları tek tek kontrol edip çantasına koydu, aldığı tişörtün parasını alıp mağazadan ayrıldı
YEREL HABERLER Antalya'da turistin butikten kıyafet hırsızlığı ...
Kaçan boğa iğneyle uyuşturulup, sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Kaçan boğa iğneyle uyuşturulup, sahibine teslim ...
'Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir' diyen imam hakkında soruşturma (2)
YEREL HABERLER 'Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, ...
Antalya'da ekiplerin kaçan danayla mücadelesi Üniversite kampüsü içerisinde uzun kovalamaca sonucu iğneyle uyuşturularak yakalanan dana, sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya'da ekiplerin kaçan danayla ...
Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor'da
YEREL HABERLER Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor'da
Antalyaspor, Bahadır Öztürk'ü Rizespor'a kiraladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Bahadır Öztürk'ü Rizespor'a kiraladı
Boş arazide çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
YEREL HABERLER Boş arazide çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
FT Antalyaspor’da bayram izni yok
YEREL HABERLER FT Antalyaspor’da bayram izni yok
Roma figürlü heykele tekme atıp, benzin dökerek yaktı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Roma figürlü heykele tekme atıp, benzin dökerek ...
Roma figürlü heykele tekme atıp, benzin dökerek yaktı (2)
YEREL HABERLER Roma figürlü heykele tekme atıp, benzin dökerek yaktı ...
Romalı heykelini benzin dökerek yakan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Romalı heykelini benzin dökerek yakan şahıs gözaltına ...
Antalya’da firari kurbanlıklar bayramı beklemedi İzleyenleri tebessüm ettiren görüntülere vatandaşlar, ‘Asıl cümbüş yarın, bu fragmanı’ yorumunda bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da firari kurbanlıklar bayramı ...
Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed için sağlık ekipleri zamanla yarıştı 'Acil' koduyla havalanan ambulans helikopter, 1 saat 17 dakikada Muhammed'i yoğun bakıma ulaştırdı Sağlık personeliyle minik Muhammed'in helikopter içerisinde birbirlerine bakışları duygulandırdı
YEREL HABERLER Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed için sağlık ...
Ambulans helikopter, akrebin ısırdığı Göktuğ bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter, akrebin ısırdığı Göktuğ bebek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.